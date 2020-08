Bull 4/ Anticipazioni 23 agosto: razzismo e cosmetici, il nuovo caso di Jason

BULL 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 23 agosto 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull 4 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “Con le proprie gambe“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel passato, alcuni spacciatori entrano in conflitto in una lavanderia per stabilire ilt erritorio. Il giorno successivo, la Polizia indaga sulla morte di una donna innocente in attesa e di un 24enne di nome Lott, entrambi uccisi durante la sparatoria nel locale. Secondo i testimoni c’era un altro uomo sulla scena del crimine, Eddie Mitchell (Malcolm Goodwin), che viene incastrato per il duplice omicidio e rinchiuso in carcere. Nel presente, Chunk (Chris Jackson) incontra Mitchell in prigione per parlare di quanto accaduto. E’ convinto della sua innocenza e crede che si possa fare un altro processo. Chunk infatti ha scoperto che la testimone che lo ha incastrato ha mentito: Heather Ben nel frattempo è morta.

Chunk decide di parlare del caso con Benny (Freddy Rodríguez), che conosce bene Mitchell. Ha affrontato il suo caso 17 anni prima ed è ancora convinto ceh sia colpevole. Nonostante questo, i dubbi assalgono l’avvocato tanto da spingerlo a incontrare la detective Valerie Cobb (Christina Shea-Wright) a notte fonda, in cerca di risposte. Secondo la collega può affrontare il nuovo processo, dato che nessuno si ricorderà della sua connessione con le indagini. Le parole dell’amica però non convincono del tutto Benny, che alla fine accetta di assumere il caso con l’aiuto del TAC. Nel frattempo, Marissa (Geneva Carr) si trova in terapia, sconvolta per aver mentito al marito e non avergli detto la verità sul perchè non possano avere dei figli. Greg ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti, la odia. Nonostante i dubbi di Jason (Michael Weatherly), Danny e Chunk rivedono Mitchell in prigione, prima di parlare con un giudice che riapra il caso.

Marissa e Danny (Jaime Lee Kirchner) invece trovano altri testimoni da portare in tribunale, ma durante l’udienza, Benny viene preso a male parole dalla sorella della donna uccisa. Anche se Danny risale al possibile colpevole, scopre che l’uomo è già morto e che il vero bersaglio era la donna incinta. Dopo aver incontrato la sorella della vittima, l’avvocato realizza che il responsabile è il cognato, che aveva una relazione con la donna e che il bambino che portava in grembo era il suo. Benny però si sbaglia: è la sorella della vittima ad averla uccisa, dopo aver scoperto del tradimento del marito. A processo concluso, l’avvocato decide di scusarsi con Mitchell per averlo fatto rinchiudere per quasi due decenni.

BULL 4, ANTICIPAZIONI DEL 23 AGOSTO 2020

EPISODIO 4, “CON LE PROPRIE GAMBE” – Sadie Williams è una donna di successo che ha costruito un brand importante. Ha iniziato a creare video a soli 16 anni nel garage di casa, con cui mostrava agli spettatori come creare il proprio trucco. Nonostante il suo successo, Sadie ha molti nemici e un’offerta di acquisizione dell’azienda da parte della Raybury Cosmetics. All’inizio la Williams si dimostra disponibile alla vendita, ma cambia idea quando la Raybury la spinge a perdere ogni controllo sul brand. Si scopre così che il problema è razziale: Sadie è una donna di colore e secondo l’acquirente rischierebbe di inquinare l’immagine di donna modello che vorrebbero regalare alla catena di cosmetici. Dato che il padre, in quanto suo tutore, ha l’ultima parola sulla vendita, Sadie decide di rivolgersi a Jason per intentare una causa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA