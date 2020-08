Bull 4/ Anticipazioni 9 agosto: al via i nuovi episodi della quarta stagione

BULL 4, LA SERIE TV

Bull 4 è pronto per il suo debutto sul piccolo schermo di Rai 2 nella seconda serata di oggi, domenica 9 agosto 2020. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo “Le cose capitano“. Il rinnovo della quarta stagione tra l’altro ha permesso ai fan della serie crime di tirare un sospiro di sollievo, date le accuse per molestie avanzate dall’attrice Eliza Dushku nei confronti del protagonista. Dopo aver ottenuto un licenziamento con una buonuscita di 9 milioni e mezzo di dollari, l’artista ha deciso di fare causa alla CBS. Anche se Michael Weatherly aveva già avuto modo di porgere le sue scuse all’ex collega per via di alcune battute spinte fatte sul set. All’epoca dello scoppio dello scandalo, la Dushku ha potuto contare sull’appoggio del movimento #MeToo, di cui è fervente attivista. Anche Weatherly però ha avuto dalla sua parte le ex colleghe che hanno avuto modo di lavorare al suo fianco in NCIS, tra l’altro per tantissimi anni. Per quanto riguarda la trama dello show, abbiamo lasciato il personaggio di Weatherly in una situazione problematica su più fronti.

Nella precedente stagione, il protagonista infatti ha scoperto che presto diventerà padre e i problemi si riverseranno anche sul suo lavoro. Ovviamente la nascita in arrivo avrà delle ripercussioni anche su Benny, l’avvocato interpretato da Freddy Rodríguez. Nella scorsa stagione, Benny ha infatti deciso di lasciare il TAC a causa della relazione fra il capo e Izzy (Yara Martinez). Possiamo solo immaginare come la squadra si ritroverà a far fronte a seri problemi, dato che il ruolo di Benny all’interno dell’azienda era più che essenziale. Per quanto riguarda il cast, potremo contare anche sul ritorno di Genevra Carr per il personaggio di Marissa e Jaime Lee Kirchner per quello di Danny, l’ex detective di Polizia. Presenti inoltre MacKenzie Meehan nei panni di Taylor e Chris Jackson in quelli di Chuck. Fra le novità che riguardano i piani alti troviamo invece l’assenza di Steven Spielberg. Dopo aver prodotto le prime tre stagioni, il noto regista ha deciso di non confermare la sua presenza per i nuovi episodi: ha scelto di sostenere il movimento #MeeToo e di togliere dai giochi la sua Amblin Television.

BULL 4 ANTICIPAZIONI DEL 9 AGOSTO 2020

EPISODIO 1, “LE COSE CAPITANO” – Benny ha scoperto la relazione fra Jason e Izzy e ha deciso di lasciare lo studio, spingendo il TAC verso fatiche e guai piuttosto seri. Izzy invece rivela allo psicologo di essere in dolce attesa: Bull dovrà quindi prepararsi per la paternità, anche se dovrà mantenere intatto il suo impegno nei confronti del TAC. La squadra si ritroverà comunque agestire un caso difficile in tribunale, mentre si prepara per difendere una barista accusato di omicidio colposo involontario. La donna infatti ha servito sei drink ad un uomo sconsolato, poco prima che tornasse a casa e sparasse all’ex moglie e quattro loro amici. Sicuro di non poter fare a meno dell’amico, Jason chiederà a Benny di ritornare, ma riceverà un rifiuto. Almeno all’inizio, dato che l’avvocato si unirà poi alla squadra per preparare a strategia di difesa della barista. Greg invece scopre che Marissa gli ha mentito riguardo ai suoi problemi di fertilità.



