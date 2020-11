Bull 4/ Anticipazioni episodio oggi, 14 novembre: il giudice Duggan nei guai

Bull 4, anticipazioni episodio oggi, 14 novembre

Anche Bull 4 si prepara a chiudere in bellezza questa cavalcata nel prime time di Rai2. La serie sta per volgere al termine, almeno con gli episodi di questa quarta stagione e l’appuntamento con il finale è proprio fissato per sabato prossimo, cosa succederà fino a quel momento? Bull 4 tornerà questa sera con il protagonista pronto alla difesa di un giudice di stato idealista che è sotto processo per ostruzione alla giustizia dopo aver aiutato un testimone del processo a eludere l’arresto federale nella sua aula di tribunale. Benny cerca giurati che credano che la legge sia aperta all’interpretazione e che il giudice Duggan abbia infranto la legge per sostenere le aule di tribunale come spazi sacri all’interno del sistema giudiziario.

Qual è il nuovo caso per Bull?

Bull 4 terrà compagnia al pubblico con questo penultimo episodio in cui il giudice Madison Duggan ha aiutato il testimone a fuggire dall’aula e per questo è stata arrestata. L’FBI è stato ritenuto personalmente responsabile della fuga di Nurse Jansen e così il giudice si è rivolta a Bull che alla fine dirà sì e accetterà il suo caso. Dopo un primo esame delle carte, il suo team è arrivato alla conclusione che si tratti di un buon giudice. Era dura ma leale. Si è assicurata che la punizione si adattasse al crimine. Inoltre non era una persona cattiva. Era un buon giudice e aveva persino un seguito sui social media e questo attirerà anche l’attenzione dei media. Riuscirà Bull a gestire tutto questo e farlo giocare a suo favore?



