Bull 4/ Anticipazioni episodio oggi 7 novembre: un macchinista per Michael Weatherly

Bull 4, anticipazioni episodio oggi, 7 novembre

Ci vorrà la seconda serata per vedere il nuovo episodio di Bull 4 in onda oggi, 7 novembre, su Rai2. La serie tv andrà in onda facendo la staffetta con l’ultima stagione di Criminal Minds e S.W.A.T. 3, e tornerà dal suo pubblico no prima delle 22.40 circa e andando avanti fino a quasi la mezzanotte. Sarà un modo un po’ alternativo di passare il sabato sera davanti alla tv tra lockdown e coprifuoco in tutta Italia, ma cosa saprà regalarci la famosa serie americana con Michael Weatherly? La stagione è ormai agli sgoccioli e mentre negli Usa tutto è pronto per l’esordio della quinta, in Italia tra due settimane assisteremo al finale di questa quarta, salvo cambiamenti. Come finirà questa volta per Jason Bull e i suoi in questi ultimi episodi?

Un macchinista a processo, ma Bull…

Chi si è piazzato davanti allo schermo sabato scorso sa bene che la serie e le sue ‘sorelle’ del sabato sera non sono andate in onda e questo significa che oggi vedremo 18 l’episodio dal titolo ‘Collisione’, o almeno così dovrebbe essere anche se la guida Rai riporta il numero 19 dal titolo ‘Saggezza umana’. Nel nuovo episodio, la TAC rappresenta un macchinista ferroviario che finisce nei guai dopo l’incidente che lui stesso, almeno così sembra all’inizio, ha provocato. A causa di una lesione cerebrale riportata nell’incidente, l’uomo ha dimenticato quello che è successo durante e prima dell’incidente ma Bull e i suoi vogliono solo provare che le colpe non sono solo del macchinista ma che anche il suo titolare. Davvero la sua azienda ha nascosto qualcosa causando così l’incidente che lo ha visto protagonista oppure no? Sarà questo il tema centrale dell’episodio anche se intorno al caso di oggi girerà la vita privata di Jacon e degli altri tra bambini, relazioni e vecchi legami.



© RIPRODUZIONE RISERVATA