Bull 4/ Anticipazioni puntata 3 ottobre: La giurata numero otto

BULL 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 3 OTTOBRE

Ci vorranno le 22.40 per vedere Bull 4 su Rai2. La serie andrà in onda con un singolo episodio in coppia con S.W.A.T. 3 ma in seconda serata con quello che è stato l’episodio numero 14 dal titolo “La giurata numero otto” in cui vita pubblica e vita privata del suo protagonista si intrecceranno mandandolo in tilt, riuscirà ad affrontare il caso della settimana e anche il fatto che la moglie sta per partorire? Bull 4 andrà in onda per tutto il mese di ottobre e anche a metà novembre regalando al pubblico una serie di colpi di scena, ma cosa succederà nell’episodio in onda questa sera? L’episodio si apre proprio con Izzy un po’ in crisi per via del parto imminente e prova a indurre il travaglio mangiando piccante alle 7 del mattino. Inizia così la giovane di Bull che quando arriva al lavoro si ritrova Marissa pronta a seguirlo ovunque per l’arrivo di un nuovo caso, un ex giurato vuole il loro aiuto. Il signor Shadid è un chirurgo il cui padre presumibilmente ha pagato qualcuno per farlo entrare al college e adesso dovranno pagare le conseguenze di tutto questo.

COME ANDRA’ IL PARTO DI IZZY?

Il giudice si occuperà subito del caso e questo farà felice il protagonista di Bull 4 ma un po’ meno Benny che inizia a passare al setaccio la giuria con Marissa e Bull che gli danno degli appunti ma presto sarà tutto da rifare visto che vengono avvicinati da un altro uomo che si avvicina a Bull e Benny rivelando di essere un avvocato che è stato accusato di corruzione per ottenere la sua laurea. In aula le cose si complicano quando una donna dice alla giuria di aver ricevuto un assegno di 125.000 dollari per far passare la domanda del dottor Shadid confidando al giudice che il giovane non era come gli altri e che sicuramente non era come gli altri, doveva sapere della tangente. A quel punto però Bull riceve una chiamata che gli annuncia che Izzy è in travaglio ma una volta arrivato a casa scopre che si tratta di un falso allarme. La giornata di Bull si preannuncia molto faticosa e indaffarata, riuscirà alla fine a far scagionare il suo cliente e a stare vicino alla moglie quando il travaglio inizierà a fare sul serio? L’episodio regalerà grandi soddisfazioni ai fan che avranno modo di concludere questa quarta stagione quest’autunno senza rimandare tutto alla prossima primavera come succederà presto alle altre serie Usa in onda su Rai2 in queste prime settimane di autunno. A quel punto l’attesa sarà davvero molto, molto lunga.



