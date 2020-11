Bull 4/ Anticipazioni ultimo episodio 21 novembre: Immunità diplomatica

Bull 4, anticipazioni ultimo episodio oggi, 21 novembre: Immunità diplomatica

Gran finale per Bull 4 che questa sera chiude i battenti su Rai2 dopo questa lunga cavalcata che ci ha tenuto compagnia per tutto l’autunno. La serie con Michael Weatherly continua ad andare in onda in tandem con Criminal Minds 15 e S.W.A.T. 4 al sabato sera e anche oggi sarà lo stesso con la differenza che il singolo episodio in onda oggi, 21 novembre, alle 23.00 circa, sarà il numero 20 della stagione. Ma cosa succederà in questo rocambolesco finale? Bull 4 si concluderà con l’episodio dal titolo ‘Immunità diplomatica’ in cui Bull e il team TAC aiutano Taylor a intentare una causa civile contro la donna che ha ucciso il suo amico ma non tutto andrà come previsto. Non sappiamo ancora quando vedremo Bull 5 su Rai2 ma quello che è certo è che la serie ha preso il via proprio in questi giorni negli Usa e quindi in Italia arriverà non prima della prossima primavera, almeno in parte.

Bull 4 mette in crisi tutti con un diplomatico e sua figlia

Nell’episodio numero 20 di Bull 4, Taylor e la sua amica Caroline hanno raggiunto la città ma quest’ultima viene investita da un auto che poi si dilegua lasciando la prima a chiedere aiuto a gran voce. Marissa si presenta all’ospedale mentre Danny sta cercando l’auto ma non ha ancora avuto fortuna. Taylor riceve la triste notizia dal dottore che Caroline non ce l’ha fatta sul tavolo operatorio e adesso è caccia all’assassino e non solo ad un pirata della strada che ha omesso anche di soccorrere la vittima dell’incidente. Il giorno successivo, Bull conforta Taylor che è disperata non solo per la perdita dell’amica ma anche per suo figlio che è stato adottato e che, però, non ha un padre e ora toccherà a lei occuparsene perché indicata come tutore di suo figlio. A complicare le cose ci pensa la notizia che chi ha ucciso Taylor è la figlia di un diplomatico e forse sarà un po’ difficile ottenere giustizia. Dopo alcune ricerche, Taylor è convinta che fosse l’amica della figlia del diplomatico a guidare e non lei e così Bull ha intenzione di presentarsi davanti al procuratore distrettuale scoprendo solo che non gli permetterà di sporgere denuncia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA