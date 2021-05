Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi 16 maggio: chi ha ucciso Olivia Wright?

Bull 5, anticipazioni episodio oggi, 16 maggio

Nuovo episodio di Bull 5 questa sera su Rai2 mentre sembra proprio che la serie salterà il suo solito appuntamento alla domenica sera, ma cosa succederà in quest’ultimo scorcio di stagione? Al centro del nuovo episodio dal titolo Miti infranti un nuovo caso arriverà sulla scrivania di Bull in seguito alla morte di Olivia Wright, la moglie del Pastore Liam Wright (Rey Lucas), un pilastro della comunità. Non solo si occupa da sempre dei suoi fedeli ma è popolare anche perché ha scritto 9 libri e ha un canale su Youtube anche molto frequentato, e allora chi poteva volerle così male da ucciderla? A quanto pare il primo a finire nei guai è proprio il marito che quando i suoi movimenti finiscono sotto la lente, si nota subito che c’è qualcosa che non va.

Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 9 maggio: Marissa nei guai e...

Le menzogne metteranno Wright nei guai?

Prende il via proprio da qui il nuovo episodio di Bull 5 in cui Wright ha dichiarato di trovarsi a casa ma non è proprio così e non ci vorrà molto a capire che era in realtà in compagnia dell’amante, aveva una relazione extraconiugale con un uomo e questa doppia verità se venisse fuori potrebbe portarlo alla rovina. Proprio per questo ha sempre vissuto la sua vita parallela per evitare che la sua comunità scoprisse il suo reale orientamento sessuale. Proprio per questo non vuole dare il suo alibi e sembra pronto a finire nei guai almeno fino a che proprio Bull gli aprirà gli occhi che, comunque vadano le cose, scaveranno nel suo passato. Bull riuscirà a convincere la giuria che il suo cliente sia innocente senza dire la verità? Sarà proprio la risposta a questa domanda a tenerci incollati allo schermo proprio questa sera a partire dalle 21.00 circa.

LEGGI ANCHE:

Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi 2 maggio: omicidio o violenza?Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 25 aprile: una doppia morte sconvolge..

© RIPRODUZIONE RISERVATA