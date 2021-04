Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi 18 aprile: il Coronavirus rovinerà tutto!

Bull 5, anticipazioni episodio oggi, 18 aprile

E’ arrivato il momento per i fan di mettersi comodi e seguire quella che è Bull 5. Prenderà il via oggi, 18 aprile, su Rai2, a partire dalle 22.00 circa, la nuova stagione della serie con Michael Weatherly. Ad aprire le danze sarà il primo episodio dal titolo Effetto Corona in cui, al fianco dell’amato protagonista, prenderanno posto anche i suoi colleghi e non solo. A completare il cast della serie ci penseranno Freddy Rodríguez, Faith Logan, Jaime Lee Kirchner ma anche Chris Jackson e Annabelle Attanasio, ma cosa succederà in questo scoppiettante inizio di stagione? Nel primo episodio di Bull 5 il nostro team si troverà al fianco della TAC per provare ad adattarsi ad un nuovo sistema giudiziario virtuale mentre impazza il Coronavirus e New York è in lockdown. Ebbene sì.

Il Coronavirus cambia la vita di Bull

La quinta stagione della serie è proprio quella che va in onda negli Usa dallo scorso autunno e non si poteva di certo fare finta che non ci fosse la pandemia e che non ci fosse l’emergenza sanitaria in corso e così anche i nostri protagonisti dovranno farci i conti, ma in che modo? Prenderà il via proprio da qui il primo episodio della serie in cui la pandemia da Coronavirus cambierà le carte in tavola per tutti e, quindi, anche la sceneggiatura della serie che dovrà ripartire dalla chiusura delle aule dei tribunali e con processi continuamente rimandati. Tutto questo avrà ripercussioni importanti sui protagonisti della serie e su Bull che dovrà fare i conti con una serie di difficoltà finanziarie che mettono a rischia anche la possibilità di poter pagare l’affitto e continua a fare la vita di sempre. Naturalmente sono a rischio anche gli stipendi dei suoi collaboratori e così anche quando il cliente che bussa alla sua porta non è come quelli di cui si occupa di solito, dovrà calare la testa e accettare questo lavoro.

Bull, Un cliente complicato e processi da remoto…

Ma chi sarà il primo cliente di questa quinta stagione di Bull? Il nuovo incarico arriva dal leader della LDI, una società che si occupa di un determinato software utile ad assistere i proprietari che vogliono controllare quelli che sono i precedenti dei loro potenziali inquilini. Legale oppure no? Proprio su questo filo sottile giocherà l’episodio quando la società verrà citata in giudizio dalle persone a cui è stato negato l’appartamento a causa di problemi dovuti al software. Spesso, infatti, per problemi di omonimie e simili, anche persone dalla fedina penale pulita non hanno ottenuto l’appartamento dei loro sogni. A complicare le cose ci pensa la pandemia visto che Bull dovrà tenere l’udienza da remoto e quindi potrà solo ascoltare i giurati e non vederli. Cosa succederà a quel punto?

