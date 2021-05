Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi 2 maggio: omicidio o violenza?

Bull 5, anticipazioni episodio oggi, 2 maggio

Sarà l’episodio numero 3 di Bull 5 a tenere compagnia al pubblico questa sera poco prima delle 22.00. Su Rai2 si rinnova l’appuntamento con la serie che, in coppia con The Rookie 3, proverà a tenere compagnia al pubblico a casa, ma a quale costo? Un prigioniero è stato accusato di omicidio. Non è la prima volta che un prigioniero è stato accusato di aver ucciso una guardia, né sarà l’ultima ma questo caso sembra diverso visto che il prigioniero era Ronnie e lui conosce Chunk e sa bene che non è il tipo da fare una cosa del genere e che non aveva motivo di cercare di scappare. Ronnie era in prigione per rapina a mano armata perché era alla guida del veicolo per la fuga mentre la sua amica rapinava una gioielleria ed era solo alla ricerca della sua dose, non è violenta.

Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 25 aprile: una doppia morte sconvolge..

Un omicidio o qualcosa di più in Bull 5?

Nel corso del nuovo episodio di Bull 5 scopriamo che a Ronnie è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e questo non la rende pericolosa o vogliosa di scappare, almeno non per suo volere. La detenuta attende Chunk a casa e al seguito arrivano anche Benny e Bull. Voleva il loro aiuto per fornire a Ronnie le migliori condizioni di resa e così i tre uomini furono autorizzati a entrare nella casa della zia trovandola disarmata e pronta ad affermare di non aver mai avuto una pistola: è scappata dopo che una guardia ha tentato di violentarla ed è corsa fino a casa di sua zia. Sembra che le violenze siano all’ordine del giorno in quel braccio della prigione e adesso bisognerà capire come vorrà agire Bull per darle giustizia.

