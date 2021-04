Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 25 aprile: una doppia morte sconvolge..

Bull 5, anticipazioni episodio oggi, 25 aprile

Bull 5 torna in onda oggi, 25 aprile, su Rai2 con un altro singolo episodio dal titolo Un caso per due in cui un incidente manderà tutti in tilt sin dai primi minuti. C’è stato un incidente. C’era un gruppo di persone che alloggiava in un edificio dove non pagavano l’affitto fino a che non è crollato tutto per via di una trave causando la morte di due persone ha ucciso due persone, una giovane coppia a letto insieme. Ma cosa si può fare adesso? Sembra che la polizia o l’ufficio del procuratore distrettuale abbiano le mani legate visto che il gruppo era lì abusivamente ma le indagini vanno comunque avanti sull’edificio del 1870, una ex fabbrica di sigari prima di diventare una fabbrica di manodopera e un’attività di import / export ma quando la città ha chiesto al suo proprietario di mettere l’edificio in regola altrimenti non avrebbe potuto trarne profitto, tutto si è fermato.

Bull 5 riparte da una doppia morte sconvolgente

Nel nuovo episodio di Bull 5 si parte proprio da qui, dal proprietario che non voleva sprecare i soldi dicendo così no alla richiesta delle Istituzioni e abbandonando così l’edificio fino a quando non ne hanno preso possesso questi ragazzi, la maggior parte senza contatti con le loro famiglie e sognatori che volevano diventare artisti. Quando uno di loro ha trovato l’edificio, tutto il gruppo si è spostato pensando di poter vivere senza affitto in città e senza conseguenze. Non hanno nemmeno pensato che vivere in un edificio abbandonato potesse essere pericoloso fino a quando due di loro non è rimasto ucciso e adesso dovranno affrontarne le ripercussioni. La giovane coppia morta aveva i genitori.

La madre della giovane donna è una ricca milionaria che vuole incolpare qualcuno per la morte di sua figlia e sta scegliendo di incolpare Lily Knowles, la prima a scoprire l’edificio abbandonato ma poi l’attenzione si sposta su Evelyn Waters che non era più in contatto con i suoi da un po’, ma chi pagherà adesso? Il resto lo scopriremo questa sera nel prime time di rai2.

