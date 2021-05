Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi, 9 maggio: Marissa nei guai e…

Bull 5, anticipazioni episodio oggi, 9 maggio

Bull 5 torna in onda anche oggi, 9 maggio, con un nuovo episodio su Rai2 intorno alle 22.00 subito dopo FBI 3. Ex Factor è il titolo dell’episodio che permetterà ai fan di tornare a sedersi comodi davanti allo schermo per cercare di capire quale sarà il caso di cui si occuperà il nostro team. A dare risposta a questa domanda sono i primi minuti dell’episodio in cui facciamo la conoscenza di Marissa, interpretata da Geneva Carr, una delle proprietarie del ristorante di Greg, il quo quasi ex marito. i due, insieme al loro socio, Douglas Scott, sono finiti nei guai con l’accusa di riciclaggio e frode. La giornata non inizia nel migliore dei modi per loro visto che l’FBI si presenta alla sua porta per chiederle di chiarire la sua posizione in merito alle accuse che le sono state mosse.

Bull 5/ Anticipazioni episodio oggi 2 maggio: omicidio o violenza?

Bull presto sposo in Bull 5?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Bull 5 che porterà la TAC ad occuparsi del caso e, in particolare, della difesa di Marissa e anche di Greg. I due sono finiti nei guai perchè Scott è indagato per spaccio e riciclaggio di denaro attraverso l’attività di ristoro e mentre l’ex marito di Marissa conferma di averlo capito ma di aver preferito di chiudere un occhio, Bull consiglia a Marissa di essere onesta, anche se questo potrebbe danneggiare l’uomo che un tempo amava. Bull e Izzy si preparano al battesimo di Astrid prima delle feste natalizie ma proprio quando le cose tra loro sembrano destinate a rimanere sempre uguali, ecco che Izzy tira fuori un anello di fidanzamento e fa a Bull una proposta di matrimonio.

