Bumblebee è lo spin off dedicato al Transformer Maggiolino. La regia è di Travis Night e il film si è rivelato uno dei migliori della lunga serie

Bumblebee, film su Italia 1 diretto da Travis Night

Sabato 6 settembre, in prima serata su Italia 1 alle 21.15, andrà in onda il film di fantascienza Bumblebee. Uscito nel 2018, è il sesto film della saga Transformers e l’unico capitolo non diretto da Michael Bay ma da Travis Night, animatore alla sua prima esperienza in live-action e che aveva esordito alla regia con Kubo e la spada magica (2016). Bay è comunque il produttore del film insieme a Steven Spielberg, per una grossa produzione targata Paramount Pictures e distribuita dalla 20th Century Fox. Il soggetto è sempre basato sui celebri giochi Hasbro su una storia di Christina Hodson che si è occupata anche della sceneggiatura. Le musiche sono dell’italiano Dario Marianelli che aveva già lavorato con Night in Kubo e la spada magica.

Sergio Rubini, chi è: tra recitazione e regia/ "Nel mio mestiere è fondamentale l'entusiasmo"

Gli interpreti principali sono Hailee Steinfeld, che intepreta Charlie, la ragazzina che trova Bumblebee, Jorge Lendeborg Jr., nei panni dell’amico Memo e John Cena è il militare Jack Burns.

Le voci dei Transformers sono rispettivamente di: Dylan O’Brien, B-127/Bumblebee; Peter Cullen, Optimus Prime; Angela Bassett, Shatter, e Justin Theroux, Dropkick.

Luca Zingaretti, chi è il Commissario Montalbano/ Il passato da calciatore, poi l'accademia di recitazione

La trama del film Bumblebee: le origini dell’Autobot B-127

Bumblebee inizia con un antefatto: sul pianeta Cybertron, gli Autobot, guidati da Optimus Prime, sono sul punto di perdere la guerra contro i Decepticon e si preparano a evacuare il pianeta. Le forze Decepticon guidate da Starscream, Soundwave e Shockwave intercettano gli Autobot durante la loro evacuazione e Optimus invia l’esploratore Autobot B-127 sulla Terra in una capsula di salvataggio per creare una base operativa mentre lui rimane indietro a respingere i Decepticon. B-127 raggiunge così la Terra e si schianta in California nel 1987, interrompendo un’esercitazione del Settore 7, un’agenzia governativa segreta incaricata di monitorare l’attività extraterrestre sulla Terra.

Andrea Camilleri, chi è: da Porto Empedocle a Roma/ Papà del Commissario Montalbano

Il colonnello Jack Burns presume che B-127 sia ostile e ordina ai suoi uomini di attaccarlo. B-127 scansiona una jeep Willys MB e fugge in una miniera vicina, dove cade in un’imboscata del Decepticon Blitzwing. Quando B-127 si rifiuta di rivelare dove si trovi Optimus, Blitzwing gli strappa la laringe e danneggia il nucleo della sua memoria: B-127 riesce a ucciderlo ma la sua memoria e le sue funzioni sono terribilmente compromesse. Prende così corpo in un Maggiolino Volksvagen ed entra in stand-by crollando a terra.

Anni dopo troviamo l’adolescente Charlie Watson, triste per la morte del padre e infastidita dalla nuova relazione della madre, che trova il Maggiolino in una discarica di suo zio Hank. Quest’ultimo promette di regalarglielo per i suoi 18 anni se riuscirà a rimetterlo in funzione. Nel tentativo di avviarlo, Charlie attiva accidentalmente un segnale di localizzazione che viene rilevato dai Decepticon Shatter e Dropkick mentre interrogano e uccidono Cliffjumper su una delle lune di Saturno. I due Decepticon si dirigono sulla Terra, acquisiscono le sembianze di veicoli di fabbricazione umana e incontrano il Settore 7: fingendosi buoni, convincono i militari che B-127 sia una minaccia e che debba essere abbattutto, nonostante le obiezioni di Burns.

Nel frattempo il robot farà amicizia con Charlie che lo ribattezzerà Bumblebee, per i suoi colori simili a un bombo, il quale riuscirà ad attivare la sua voce utilizzando la radio del veicolo. Il Transformer verrà scoperto dal vicino di casa di Charlie, Memo, che promette di mantenere il segreto e di aiutarli. Riusciranno i nostri eroi a salvarsi e salvare il pianeta?