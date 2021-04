Bumblebee/ Video, su Italia 1 il film con John Cena (oggi, 25 aprile 2021)

Bumblebee va in ondadalle ore 21.20 di oggi, 25 aprile, su Italia 1. Il film, girato nel 2018 da Travis Knight, si configura a tutti gli effetti come il prosieguo della saga dei Transformers, diventando a tutti gli effetti il sesto film della nota casa Hasbro. Il film vede come protagonisti il celebre wrestling John Cena, Hailee Stanfield e John Ortiz che insieme danno vita ad una pellicola divertente e connotata da fantascienza, azione e tanti altri elementi esplosivi. Il film sicuramente ha degli spunti molto interessanti e regala al pubblico del sano intrattenimento.

Le spunte di sentimentalismo unite ai momenti di action rendono il target effettivamente molto molto ampio con un pubblico sia maschile che femminile.

Bumblebee, la trama

Il film Bumblebee narra le vicende del pianeta Cybertron: da diverso tempo, infatti, sta imperversando una guerra tra Deceptions e Autobots; le cose, per l’ultima fazione, si stanno mettendo decisamente male, motivo per il quale lo scienziato Optimus Prime decide di mandare un robot sul pianeta terra. Si tratta di una missione che ha come scopo principale quella di capire come si viveva sulla terra, così da poter preparare un piano di fuga adeguato e sicuro.

Lo scienziato manda così in avanscoperta Bumblebee, un robot che approda sulla terra il 1987. Egli riesce a scappare dai militari, trovando rifugio in un modo particolare: decide, infatti, di trasformarsi in un maggiolino Volkswagen giallo. In questo modo, infatti, riesce a mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante, non destando nessun tipo di sospetto.

Il corso della trama, ad un certo punto, si sposta su Charlie: questa, infatti, è una ragazzina che da poco tempo ha perso il padre. Ella però non è ancora disposta ad accettare il lutto dell’amato genitore: non a caso, infatti, passa tutto il giorno in officina a cercare dei pezzi di ricambio per poter effettivamente riparare l’automobile del padre.

Grazie a questo metodo particolare, Charlie cerca di non elaborare la scomparsa del padre; tuttavia, la sua storia è destinata a cambiare radicalmente quando nella sua vita entra per la prima volta un maggiolino giallo Volkswagen, segno che Charlie vivrà un’avventura senza precedenti.

