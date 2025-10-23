Sono aperte le prevendite per Bumi, il robot umanoide cinese di Noetix, che costa solo 1.200 euro e che è alto 94 centimetri: scopriamolo

Il robot umanoide Bumi, presentato di recente dalla start-up cinese Noetix Robotics potrebbe rappresentare un passo avanti, quasi una svolta, nella diffusione di questa tecnologia nel gigante asiatico. Si tratta infatti di un robot che viene definito “adatto alle famiglie” e ha l’obiettivo di “trasferire” tali strumenti dalle grandi aziende e dai laboratori scientifici ai negozi e alle case.

Il robot, esteticamente, è molto simile a quelli che abbiamo già visto più volte negli ultimi anni, quindi con uno scheletro “umano”, ma è alto come un bambino. Si chiama Bumi e viene venduto a 9.988 yuan, pari a 1.402 dollari, che al cambio fanno circa 1.200 euro. La prevendita è scattata nella giornata di ieri, mercoledì 2025, e ha come oggetto un umanoide alto 94 centimetri, quindi più o meno l’altezza di un bimbo di 3-4 anni, e un peso di 12 chilogrammi, stando alle specifiche comunicate dall’azienda.

BUMI, SVELATO IL PRIMO ROBOT PER LE FAMIGLIE: SFIDA SERRATA IN CINA

Come riferisce il South China Morning Post, l’industria locale della robotica sta cercando di sviluppare robot umanoidi che siano accessibili, e a fine luglio scorso Unitree Robotics ha presentato R1, che costa però 39.999 yuan ed è già il 60 per cento meno caro rispetto al modello G1 da ben 16.000 dollari, circa 14.000 euro. Ecco perché, secondo Noetix, Bumi rappresenta una svolta, segnando “l’ingresso dei robot umanoidi nel mercato dei consumatori” e rendendolo quindi accessibile al mercato di massa.

Il robot è stato progettato per un uso educativo quanto familiare ed è in grado di camminare su due gambe, oltre che di danzare in maniera piuttosto flessibile, come spiegato sempre dall’azienda. La batteria di cui è dotato garantisce un’autonomia di due ore e, inoltre, ha un sistema di controllo del movimento e algoritmi che sono di proprietà di Noetix, e un’interfaccia di programmazione aperta all’apprendimento: di conseguenza, può evolversi e migliorare nel tempo.



BUMI, SVELATO IL PRIMO ROBOT PER LE FAMIGLIE: SI PUO’ GIA’ COMPRARE

Bumi si può acquistare online tramite la piattaforma di e-commerce JD.com in occasione dei due eventi dedicati allo shopping in programma a ottobre e dicembre, ovvero i “Singles’ Day” e “Double 12”, due giornate particolarmente sentite in Cina per quanto riguarda gli acquisti.

Noetix è una start-up che si sta facendo strada nel mondo della robotica, fondata due anni fa dal 27enne Jian Zheyuan, che decise di abbandonare gli studi per costituire appunto un’azienda. Ad aprile di quest’anno aveva svelato il suo N2, un robot alto 1,18 metri, classificatosi secondo nella prima mezza maratona umano-umanoide al mondo a Pechino. Fu un risultato straordinario che portò a ben 2.500 ordini, e alla fine è stato svelato Bumi, ancora più “friendly” rispetto al suo antenato e ancora più economico: vedremo se riuscirà nell’intento di diffondere i robot fra le famiglie, ma le premesse per il successo sembrano esserci tutte.