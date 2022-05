Bundesliga, classifica e risultati/ Bayern Monaco campione, spareggio Hertha-Amburgo

Il campionato di Bundesliga è quasi terminato, per cui classifica e risultati finali sono ormai definiti: ad eccezione dello spareggio tra Hertha e Amburgo per la categoria. Al di là di questo, il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania con 8 punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Borussia Dortmund. I bavaresi hanno perso un po’ di brillantezza nel finale di stagione, ottenendo due pareggi e una sconfitta con avversarie sulla carta parecchio abbordabili.

Oltre ai Roten e ai Schwarzgelben, ad ottenere un posto in Champions League, sono state Leverkusen e Lipsia, piazzate rispettivamente al terzo e al quarto posto. I posti in Europa League sono andati invece a Union Berlino e Friburgo, mentre quello in Conference League al Colonia. Ad essere retrocesse direttamente, infine, sono state Bielefeld e Furth, rispettivamente con soli 28 e 18 punti collezionati in tutta la stagione.

Bundesliga, classifica e risultati: manca all’appello soltanto lo spareggio

A mancare all’appello per il completamento della classifica e dei risultati di Bundesliga è dunque soltanto lo spareggio tra Hertha e Amburgo. Le due squadre, come da regolamento, sono la terzultima posizionata nella graduatoria del campionato maggiore e la terza posizionata nella graduatoria del campionato di seconda divisione. Le due si sfideranno per ottenere l’ultimo posto a disposizione nella prossima stagione. Le altre sicuramente promosse, invece, sono Schalke 04 e Brema.

Lo spareggio si giocherà in modalità andata e ritorno. La prima partita, in casa dell’Hertha, è in programma questa sera. Le quote sono piuttosto equilibrate. La vittoria dei padroni di casa è fissata intorno a 2.40. Un successo degli ospiti si trova invece a 3.00. Il pareggio, infine, è proposto a 3.30. La seconda partita, quella decisiva, andrà in scena invece in casa dell’Amburgo il prossimo 23 maggio. Una squadra avrà dunque la possibilità di conquistare la permanenza nella massima categoria, mentre l’altra avrà una importante chance per ottenere la promozione.

