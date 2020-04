Buon 1 maggio 2020, auguri festa lavoratori/ Frasi per il Primo “Un giorno speciale”

Pubblicità

Domani sarà l’1 maggio 2020, e in Italia questa data coincide con un giorno di festa, precisamente, la giornata dei lavoratori. In tutta la penisola è tradizione il Primo Maggio “esentarsi” dal lavoro (negli ultimi anni comunque la situazione è cambiata molto a riguardo), e ritrovarsi nelle piazze per feste varie. Da tradizione ad esempio il “concertone” del primo maggio che si tiene ogni anno a Roma, ma che quest’anno, complice l’epidemia da coronavirus, non si terrà. La giornata dei lavoratori è stata ufficializzata nel 1889, ed è sempre stata una giornata dedicata in particolare alla classe operaia, e al raggiungimento dei vari traguardi e diritti ottenuti sul posto di lavoro, principalmente nelle fabbriche, come ad esempio la riduzione dell’orario di lavoro, il numero dei giorni lavoratori, il diritto allo sciopero, alla salute e via discorrendo. E’ da tradizione, inoltre, scambiarsi gli auguri in questo giorno di festa, e così come avvenuto per altre giornate speciali recenti, a cominciare dal 25 aprile, gli auguri saranno solamente virtuali vista la pandemia in corso.

BUON 1 MAGGIO 2020: LE FRASI PIU’ BELLE PER WHATSAPP E I SOCIAL

Di conseguenza abbiamo voluto raccogliere per voi una serie di frasi che potrebbero esservi utili in tal senso, pensieri e parole che potreste spedire via WhatsApp, o eventualmente, come vero e proprio post social, magari su Facebook, Instagram e Twitter. Partiamo con questa frase di auguri molto semplice ma significativa: “Questa non è una festa come tutte le altre, per questa ragione ci tenevo a farti i miei migliori auguri. Ti auguro un primo maggio pieno di sole e felicità”. Molto adatta al clima di isolamento odierno: “In qualsiasi modo e in qualsiasi luogo tu passerai questa giornata, sappi che avrei voluto che l’avessimo trascorsa insieme. Bevi, balla e si felice amico mio, buon primo maggio”. Per un amico speciale: “Oggi primo maggio è la festa dei lavoratori, a te amico mio che sei stato sempre un lavoratore serio e onesto, auguro di trascorrere una giornata meravigliosa in compagnia di tutti i tuoi cari”. Infine, dedicata al gentil sesso: “Il lavoro nobilita l’animo e tu che hai lavorato una vita lo sai bene. Tanti auguri amica mia, che possa essere per te un primo maggio pieno di amore e felicità”.



