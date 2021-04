Buon 1 maggio 2021, auguri/ Le frasi più belle per la Festa dei lavoratori

Meno di una settimana poi potremo proferire la frase “Buon 1 maggio 2021”. Scatterà infatti sabato prossimo la Festa dei lavoratori, e per questa occasione speciale, giorno in cui tipicamente non si lavora (anche se ahi noi saranno milioni gli italiani che si recheranno comunque sul posto di lavoro anche in questo giorno di festa), e in cui ci si scambia anche frasi d’auguri. Come ogni festività in tempo di covid, anche quella di sabato sarà virtuale, di conseguenza ci scambieremo il buon 1 maggio 2021 in digitale attraverso le varie app di messaggistica e i social.

Ma partiamo subito con una serie di frasi d’auguri che a nostro parere merita la vostra attenzione, a cominciare da questa citazione della grandissima Coco Chanel, che un giorno disse: “C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione”. Una classica frase da post Facebook o Instagram, invece, potrebbe essere: “A chi ha un lavoro e a chi lo sta cercando… Buon 1° Maggio!”.

BUON 1 MAGGIO 2021, AUGURI: FRASI PIÙ BELLE DA VAN GOGH AL DALAI LAMA

Spazio ad un’altra citazione, questa volta firmata da un certo Van Gogh: “Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente”. Fra le frasi d’auguri per augurare un buon 1 maggio 2021 anche una massima di un altro immenso personaggio come Thomas Edison: “Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro”, parole che anche in questo caso possiamo “rubare” per un post Facebook. Più specificatamente riferita al primo maggio, spazio a: “Il Primo Maggio non è un giorno qualunque perché è un giorno che celebra persone straordinarie, i lavoratori. Buona festa del lavoro!”. Infine una citazione del Dalai Lama: “Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità”. Vi diamo appuntamento a breve per altre frasi d’auguri in vista di un buon 1 maggio 2021, mentre qui potrete trovare altri esempi, così come a questo link.

