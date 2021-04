BUON 1 MAGGIO 2021, FRASI D’AUGURI/ Citazioni sul lavoro e voglia di ridere un po’

Anche quest’anno sta per arrivare il momento di augurare a tutti i vostri amici buon 1 maggio 2021, per la celebrazione della Festa dei Lavoratori. Sarà il secondo Primo Maggio consecutivo all’insegna della pandemia di Covid-19: l’anno scorso si era arrivati al culmine del lungo lockdown generale, alla vigilia delle prime riaperture la Festa del Lavoro venne celebrata in un clima quasi irreale, mai visto da quando essa è stata istituita. Non cambierà molto in questo 2021, manifestazioni e assembramenti non sono ancora permessi e sarà dunque opportuno dedicarsi a messaggi e pensieri d’auguri che possono rappresentare al meglio l’importanza del lavoro ai tempi del coronavirus. Dalle citazioni colte come quelle di Confucio “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita,” fino allo scrittore Khalil Gibran “La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora.” Fino alla citazione di Thomas Carlyle che suona quasi come una sentenza, soprattutto in periodi in cui il lavoro scarseggia un po’ per tutti: “Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità.”

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi 27 aprile 2021: le quote

BUON 1 MAGGIO 2021, FRASI D’AUGURI CON UN PIZZICO D’UMORISMO

Ovviamente, il tema del lavoro spesso richiede grande serietà, ma in un’occasione come il Primo Maggio ci si può concedere anche qualche messaggio pieno di ironia e pervaso da quel pizzico di umorismo che può servire anche per stemperare giorni difficili come quelli degli ultimi mesi. “Il lavoro in Italia è un po’ come nelle favole” – “Quindi va alla grande!” – “No… C’era una volta”, può essere un modo divertente per alludere alle difficoltà che riguardano tutti senza pesantezza. Ma se non c’è problema e con l’interlocutore si ha la giusta confidenza, ci si può lasciare andare anche alla bonaria presa in giro: “Anche se oggi il tuo unico lavoro sembra essere quello di mandare curriculum… Buon 1° Maggio!” oppure “Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori, quindi la cosa non ti riguarda: hai altri 364 giorni per festeggiare! Buon 1° Maggio!” possono essere frasi in grado di strappare il sorriso e alleggerire un po’ il clima, in un anno in cui la Festa dei Lavoratori sarà ancora festeggiata gli uni lontani dagli altri: proprio perché la vicinanza fisica sarà limitata, ricordare di farsi gli auguri può sicuramente cementare quello spirito di solidarietà e coscienza tipico del Primo Maggio.

LEGGI ANCHE:

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 aprile 2021Vescovo gambizzato in Sud Sudan perché ‘bianco’?/ Carlassare ferito: “io li perdono”

© RIPRODUZIONE RISERVATA