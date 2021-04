Buon 1 maggio 2021, frasi d’auguri/ Le grandi citazioni sul tema del lavoro

Si avvicina giorno dopo giorno il weekend e con esso il momento di augurare a tutti i vostri amici buon 1 maggio 2021, per la celebrazione della Festa dei Lavoratori. Una Festa del Lavoro molto particolare poiché andrà celebrata ancora una volta a distanza, causa pandemia: alle celebrazioni di piazza e alle tradizionali gite fuori porta si sostituiranno frasi di auguri che possano sensibilizzare su un tema così importante come quello del lavoro.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 28 aprile: numeri vincenti (217/2021)

Tra i migliori aforismi, citazioni e auguri che si possono citare per questa ricorrenza si può passare da grandi artisti come Vincent Van Gogh, che una volta sottolineò: “Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente.” Thomas Edison, capace di illuminare con la genialità delle sue invenzioni, una volta invece ricordò: “Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro.” Un modo per ricordare come quello del lavoro non sia solo un modo per guadagnarsi del pane quotidiano, ma un vero e proprio valore che può aiutare a migliorarsi nella propria esistenza, a patto di riconoscere le occasioni che offre.

Martina Rossi, Appello bis: imputati condannati a 3 anni/ Genitori "almeno loro vivi"

BUON 1 MAGGIO 2021, CITAZIONI CELEBRI

Inviare tramite Whatsapp, sms o email una citazione celebre legata al tema del lavoro o alla Festa dei Lavoratori può essere sicuramente un ottimo modo per augurare un buon 1 maggio 2021 anche a distanza. Anche il Dalai Lama ha ricordato l’importanza del lavoro come valore collettivo: “Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità.” Thomas Jefferson, uno dei padri della Patria in America, ha ricordato come il lavoro possa essere simbolo di concretezza per la vita quotidiana: “Non sono né la ricchezza né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità.”. In tempi più moderni Steve Jobs ha sottolineato l’importanza del lavoro come mezzo per elevarsi e non solo per accumulare ricchezze: “Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande.” E il lavoro può essere anche una sfida con sé stessi, come ricordò il grande Walt Disney: “Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio.” Frasi che possono aiutare a ricordare il valore di una giornata che mai come quest’anno assume contorni particolari.

LEGGI ANCHE:

Denise Pipitone/ Giallo su intercettazione Anna Corona: spunta voce di una bambina

© RIPRODUZIONE RISERVATA