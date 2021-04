Buon 1 maggio 2021, immagini e frasi d’auguri/ Le più belle per la Festa lavoratori

Mancano solo 24 ore alla Festa dei lavoratori, giorno speciale che cadrà domani, sabato 1 maggio 2021, e in cui milioni di italiani si scambieranno immagini a tema e frasi d’auguri. In tempo di pandemia e vista le numerose restrizioni in corso, ci si farà ovviamente gli auguri via digitale, fra WhatsApp e Facebook, e di conseguenza saranno moltissimi coloro che cercheranno sul web le frasi d’auguri più originali. La nostra redazione sta raccogliendo per voi alcuni esempi significativi da qualche giorno a questa parte, e nel contempo, abbiamo deciso di pubblicare anche delle immagini speciali per l’occasione del 1 maggio 2021.

Ma basta con le chiacchiere e partiamo con gli esempi. In questo focus ci concentreremo su alcune citazioni riguardanti in particolare la leadership, a cominciare da queste parole di James Stockdale: “Per quanto possa sembrare strano, i grandi leader acquistano autorità delegandola”. Spazio quindi a una frase di Ralph Waldo Emerson: “Il nostro principale desiderio è trovare qualcuno che ci ispirerà ad essere ciò che sappiamo che potremmo essere”.

BUON 1 MAGGIO 2021, IMMAGINI E FRASI D’AUGURI, TANTE CITAZIONI SPECIALI

Proseguiamo questo focus sulle frasi e le immagini d’auguri per il 1 maggio 2021 con una citazione di Stephen Keshi: “Le persone non devono credere in te perché tu possa avere successo. Basta lavorare sodo, quando ci riuscirai, ci crederanno”. Così invece parlò un giorno l’immenso Nelson Mandela: “I veri leader devono essere pronti a sacrificare tutto per la libertà della loro gente”. Mentre sono di John Davison Rockefeller, fra i più grandi miliardari della storia, queste dichiarazioni: “Una buona leadership consiste nel mostrare all’uomo comune come lavorano gli uomini superiori”.

Spazio quindi a Mark Twain: “Stai lontano dalle persone che cercano di sminuire le tue ambizioni. Le persone piccole lo fanno sempre, ma quelle veramente grandi ti fanno sentire che anche tu puoi diventare grande”. Infine l’ironico pensiero di Re Luigi XIV: “Tutte le volte che assegno una carica, faccio cento scontenti e un ingrato”. Più in basso potrete trovare alcune immagini con frasi d’auguri per la festa dell’1 maggio 2021, mentre in questo link, e su questa pagina, troverete numerosi altri esempi.

BUON 1 MAGGIO 2021, LE PIU’ BELLE IMMAGINI E FRASI D’AUGURI







