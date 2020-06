Buon 2 giugno, auguri Festa della Repubblica 2020/ Frasi per WhatsApp e Facebook

Pubblicità

Mancano solo 24 ore al 2 giugno 2020, giorno in cui in Italia viene celebrata la Festa della Repubblica. Quello di domani sarà un evento particolare, visto che questa giornata speciale verrà celebrata per la prima volta da quando è stata istituita la festa, in tempi di restrizioni causa coronavirus. Dall’altra, però, il 2 giugno rappresenta anche forse l’ultimo vero giorno di lockdown in quanto da mercoledì 3 riapriranno i confini regionali e si potrà tornare a circolare liberamente per tutta Italia senza alcuna autocertificazione. Resta il fatto che la Festa della Repubblica è una delle più sentite nella nostra nazione e sono molti coloro che faranno gli auguri ad amici, conoscenti e parenti, e che nel contempo dedicheranno post social su Facebook, Twitter e Instagram, all’argomento. Noi abbiamo voluto raccogliere qualche frase interessante a riguardo, a cominciare dall’articolo 1 della nostra Costituzione, in cui si legge: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA, FALLACI: “LA PATRIA NON E’ UN’OPINIONE”

Per citare Orianna Fallaci potremmo invece utilizzare queste parole: “La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno”. Ma perchè si festeggia il 2 giugno la Festa della Repubblica? Semplicemente perchè nel 1949 avvenne il passaggio ufficiale dalla monarchia alla repubblica parlamentare, che è anche la nostra attuale forma di governo. È un giorno importante per la nostra storia in quanto ci ricorda il passaggio di fatto dalla caduta del regime fascista appunto alla Repubblica. Per la giornata di domani, ricordiamo, non si terranno celebrazioni particolari ma non mancheranno le Frecce Tricolori, uno dei simboli a cui siamo più cari. Dopo il giro della penisola iniziato la scorsa settimana, la Pan chiuderà il suo speciale tour a Roma.



