Buon 25 aprile 2021, immagini e frasi auguri/ Citazioni e poesie sulla “Liberazione”

BUON 25 APRILE FRASI DI AUGURI E IMMAGINI

Buon 25 aprile, oggi si celebra la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Si tratta di una giornata che appartiene a tutti gli italiani, per cui le frasi di auguri potete inviarle a tutti, traendo ispirazione da politici, poeti e scrittori, oltre che dall’esperienza dei partigiani. Per questo abbiamo raccolto qui poesie, riflessioni e citazioni, oltre che una selezione di immagini.

Milva, com'è morta: soffriva di Alzheimer/ "La malattia si era impadronita di lei"

Anche quest’anno si tratta di una Festa della Liberazione particolare a causa della pandemia Covid, in quanto dobbiamo ancora rinunciare alle celebrazioni dal vivo. Ma lo si evince anche dalle frasi di auguri, perché quei concetti di rinascita, unità, coesione e riconciliazione che si trovano nella nostra Costituzione ci sembrano molto attuali e soprattutto carichi di significato. Ce l’ho ha ricordato anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella ieri, alla vigilia di questa festa. E allora ecco qualche suggerimento per oggi da inviare via WhatsApp o sms, via Facebook e Twitter, mentre per Instagram trovate in fondo delle immagini che possono tornarvi utili.

Luca Palamara, intercettazioni “passate” a Napoli/ “Capire se sono state manipolate”

BUON 25 APRILE, FRASI AUGURI E CITAZIONI

Sandro Pertini: «La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua». Invece Piero Calamandrei: «La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare». Non possiamo non citare Cesare Pavese: «Tu non sai le colline/ dove si è sparso il sangue./ Tutti quanti fuggimmo/ tutti quanti gettammo/ l’arma e il nome». E poi Beppe Fenoglio in I 23 giorni della città di Alba: «Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano. Mi pare di aver fatto meglio questo che quello». Ci sono poi frasi di auguri per il 25 aprile e la Festa della Liberazione sulla Resistenza. Come la riflessione di Nilde Iotti: «La Resistenza era stata un fatto straordinario. Aveva realizzato una unità veramente eccezionale che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti». A completare Norberto Bobbio: «Dopo venti anni di regime e dopo cinque di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un’anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Da oppressi eravamo ridiventati uomini liberi. Quel giorno, o amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all’uomo sia dato di provare: il miracolo della libertà».

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 24 aprile 2021

LE POESIE E LE IMMAGINI

Vi avevamo parlato di poesie. C’è quella di Gianni Rodari: «La madre del partigiano/ Sulla neve bianca bianca/ c’è una macchia color vermiglio;/ è il sangue, il sangue di mio figlio,/ morto per la libertà./ Quando il sole la neve scioglie/ un fiore rosso vedi spuntare:/ o tu che passi, non lo strappare,/ è il fiore della libertà./ Quando scesero i partigiani/ a liberare le nostre case,/ sui monti azzurri mio figlio rimase/ a far la guardia alla libertà». Ma per gli auguri di Buon 25 aprile per la Festa della Liberazione potete anche usare delle immagini. C’è chi volge il proprio sguardo proprio alla storia, scegliendo delle foto dell’epoca che sono cariche di significato, quello rappresentato dalla giornata di oggi. A queste si aggiungono altre immagini di auguri, magari già semplici – pensiamo a quelle con la bandiera italiana e una frase di auguri – ma non sono comunque meno significative di quelle storiche. Anzi, potreste usare queste immagini come punto di partenza per personalizzarle, renderle più originali, aggiungendovi una delle frasi che vi abbiamo suggerito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA