BUON 25 APRILE 2021/ Immagini e frasi auguri: la poesia di Ungaretti sulla Resistenza

“Buon 25 aprile 2021“: è quanto diremo ai nostri amici e ai nostri cari da qui a poche ore in occasione della Festa della Liberazione. Proprio in questa data ricorre infatti l’anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Ecco che allora ad assumere un significato particolare potrebbero essere immagini, frasi d’auguri e messaggi che vadano a sottolineare l’importanza di tale ricorrenza. Prendiamo ad esempio quella di Piero Calamandrei, tra i fondatori del Partito d’Azione, riguardo la Resistenza: “Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini. Di morire da uomini per vivere da uomini“. Molto bella anche questa frase di Calamandrei: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione“.

BUON 25 APRILE 2021: LA POESIA DI UNGARETTI E LE PAROLE DI CALVINO

Se invece credete che il modo giusto per augurare “buon 25 aprile 2021” sia sotto forma di poesia allora il consiglio è quello di affidarvi ai versi di Giuseppe Ungaretti e della sua “Per i morti della Resistenza”, che recita: “Qui / vivono per sempre / gli occhi che furono chiusi alla luce / perché tutti / li avessero aperti / per sempre / alla luce“. Per i più critici verso la festa del 25 aprile – spesso resa dal dibattito politico una giornata divisiva – utili invece le parole di Italo Calvino: “D’accordo, farò come se aveste ragione voi, non rappresenterò i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del mio romanzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa cambia? Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chiaro perché, ha agito un’elementare spinta di riscatto umano, una spinta che li ha resi centomila volte migliori di voi, che li ha fatti diventare forze storiche attive quali voi non potrete mai sognarvi di essere!“.

