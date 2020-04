BUON 25 APRILE, AUGURI 75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE/ Frasi e citazioni più belle

Pubblicità

Il 25 aprile 2020 rappresenta il 75° anniversario della Liberazione dal nazifascismo: tre quarti di secolo dal giorno in cui l’Italia mosse il primo passo per uscire dal dramma della dittatura e della Seconda Guerra Mondiale. Sarà però un 25 aprile inedito con nessuna manifestazione di Piazza per ricordare il sacrificio dei Partigiani e di tutti coloro che combatterono per la libertà: l’emergenza coronavirus fa capitare in pieno lockdown la ricorrenza e dunque si festeggerà da casa una ricorrenza comunque estremamente importante per la storia d’Italia. Ci sono molte frasi e citazioni che si possono utilizzare per augurare un buon 25 aprile a tutti coloro con i quali si vuole condividere una ricorrenza che fa ormai profondamente parte della società italiana. Un ricordo in cui stringersi in un momento in cui, per motivi non bellici ma sanitari, si sta di nuovo sperimentando in tutto il Paese un’amara privazione della libertà che era assolutamente impensabile anche solo all’inizio di questo 2020 e con i quali bisogna invece fare i conti quotidianamente per mantenere il distanziamento sociale.

BUON 25 APRILE 2020, LE FRASI D’AUGURI PIU’ ADATTI

Ci sono diverse frasi adatte per augurare un buon 25 aprile ai propri amici e ai propri cari. Alcune possono essere riferite in maniera diretta ai riferimenti storici: “Oggi, 25 aprile, ci sono ancora nemici da affrontare. La mancanza di memoria e l’assenza di verità.“ “I fascisti han capito, se non son proprio tonti, che siamo arrivati alla resa dei conti! Scendiamo giu’ dai monti a colpi di fucile! Evviva i Partigiani! E’ festa d’Aprile!,” riprendendo le parole di un vecchio canto partigiano. Ci sono poi autori, scrittori, giornalisti importanti che possono essere usati per citazione e augurare un buon 25 aprile. Ad esempio Piero Calamandrei disse: ““Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini”. Uno dei decani del giornalismo italiano, Enzo Biagi, invece si riferì così riguardo il 25 aprile: “Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”.

BUON 25 APRILE 2020, LE CITAZIONI DA USARE

Non mancano i personaggi che hanno citato il 25 aprile come data simbolo di resistenza e libertà. Theodore Adorno disse: “La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta”. Ancora Piero Calamandrei, padre della Costituzione italiana, ricordò: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione” Pier Paolo Pasolini definì la Resistenza, rappresentata dal 25 aprile, come uno dei momenti più alti in assoluto della storia italiana. “La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratico-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline”. Insomma, molti illustri personaggi si sono espressi e le loro citazioni possono essere utilizzate per nobilitare questo giorno.



