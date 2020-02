Buon Carnevale 2020/ Frasi auguri e filastrocche: date e origini

Buon Carnevale 2020! Manca poco prima di poter celebrare in compagnia tra coriandoli e stelle filanti la tradizionale ricorrenza che si ripete ogni anno e che porta alla realizzazione di interessanti e colorati eventi nella maggior parte delle città italiane. Ma quando inizia ufficialmente il Carnevale 2020? La data da segnare in calendario sarà quella della prossima domenica 23 febbraio. Tuttavia, la festività del Carnevale è già iniziata con il Tempo di Settuagesima dal 9 febbraio scorso e in alcune città è già possibile notare per le strade il passaggio di bambini (e non solo) in maschera, con i consueti coriandoli simbolo della festa. Il Giovedì Grasso (ieri, 20 febbraio), segna un altro giorno importante legato a tale festività: indica l’ultimo giovedì prima della Quaresima ed è associato alla celebrazione del Carnevale. La fine delle celebrazioni è invece fissata al martedì grasso che quest’anno ricorre il martedì grasso che quest’anno sarà il 25 febbraio. Come da tradizione però non mancherà il Carnevale Ambrosiano che ricorre circa una settimana dopo: a Milano i festeggiamenti saranno sabato 29 febbraio. Tale festività affonda le sue radici nella storia antica. Lo si comprende dalla stessa etimologia della parola “Carnevale”, ovvero l’unione dell’espressione “Carne, Vale!” che in latino equivale a “Carne, addio!”. La fine delle celebrazioni infatti coincidono con l’inizio della quaresima che per precetto cattolico prevedere l’astensione dal mangiare carne.

BUON CARNEVALE 2020 E GIOVEDÌ GRASSO: FRASI DI AUGURI

Sebbene manchi ancora qualche giorno, possiamo già pensare agli auguri di Buon Carnevale 2020, da preparare in vista delle feste in maschera che potrebbero giungere proprio in queste giornate. Se avete già pensato di organizzare un party a tema con amici o compagni di classe, quale migliore idea se non un invito a suo di frasi e filastrocche a tema? Potreste ad esempio pensare a dei messaggi personalizzati, ciascuno con una frase differente per augurare al meglio Buon Carnevale. Vediamo quali sono le frasi più celebri legate a tale ricorrenza. “Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti: auguri di buon Carnevale a tutti quanti!”, oppure “A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale”. Se invece vogliamo inviare una filastrocca di auguri magari via Facebook, Whatsapp o mail, allora possiamo fare affidamento al sempreverde Gianni Rodari che in proposito ci ha lasciato la sempre valida: “Carnevale, ogni scherzo vale. Mi metterò una maschera da/ Pulcinella / e dirò che ho inventato la/ mozzarella / Mi metterò una maschera da Pantalone / dirò che ogni mio sternuto vale / un milione”.

