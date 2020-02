Buon carnevale 2020/ Le frasi di auguri più simpatiche e divertenti per ogni età

In numerose piazze d’Italia si festeggerà quest’oggi il Carnevale 2020, di conseguenza saranno moltissimi coloro che faranno gli auguri, appunto di Buon Carnevale. Il giorno in cui ci si maschera dipende o meno dal fatto che il paese in questione segua il rito romano o ambrosiano. Fatto sta che durante questo weekend, e il prossimo, sarà tutt’altro che inusuale trovare simpatiche, colorate e divertenti maschere nelle vie, piazze e nei locali. Nel frattempo, saranno tantissimi anche coloro che decideranno di fare gli auguri ad amici, cari e parenti, attraverso un messaggio via chat, o magari, con una bella immagine da pubblicare sui social, unita ad una frase simpatica. Noi abbiamo cercato di riunire qualche pensiero in un solo spazio, a cominciare da questa simpatica filastrocca: “Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!”.

BUON CARNEVALE 2020, FRASI DI AUGURI: “SEI FORTUNATO, NON HAI BISOGNO DI MASCHERARTI!”

Un classico che non passa mai di moda è invece: “Hai visto? È carnevale, e tu sei molto fortunato: non hai bisogno di vestirti! Tanti auguri!”. Rimanendo in tema: “Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te? Tanti auguri di Carnevale, non te la prendere: ogni scherzo vale!”. Decisamente più “nobile” questo pensiero: “È Carnevale: colori nelle strade, allegria nell’anima. Balla alla vita, senti il suo ritmo. Lascia fluire e non forzare”. Se invece volete fare colpo su qualcuno, potreste utilizzare questa frase: “Ho conosciuto persone senza maschera ma col carnevale dentro. Sono stato fortunato, perché una sei proprio tu: buon Carnevale!”. Queste parole invece potreste dedicarle ad una persona per voi speciale: “Ogni anno per Carnevale c’è sempre una nuova maschera, ma non temere: la mia preferita resta sempre e soltanto la tua!”. Infine un’ultima frase in rima: “Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti, auguro un divertente buon Carnevale a tutti quanti!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA