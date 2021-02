BUON CARNEVALE 2021/ Immagini e frasi di auguri per Whatsapp e Facebook

BUON CARNEVALE 2021, FRASI DI AUGURI DA USARE SU WHATSAPP E FACEBOOK

In numerose piazze d’Italia quest’anno non ci si potrà assembrare e quindi non si potrà festeggiare la festa più colorata e rumorosa dell’anno, e così quello che ci romangono sono le immagini e le frasi di auguri di Buon Carnevale 2021 da inviare ad amici e parenti su Whatsapp e Facebook. Il giorno in cui ci si maschera dipende o meno dal fatto che il paese in questione segua il rito romano o ambrosiano, ma quello che è certo è che oggi per tutti è giovedì grasso ed inizia il momento clou di questo Carnevale 2021 che si concluderà martedì 16 febbraio. Proprio per questo abbiamo deciso di venirvi incontro perché saranno tantissimi coloro che decideranno di fare gli auguri ad amici, cari e parenti, attraverso un messaggio via chat, o un’immagine da pubblicare sui social o inviare su Whatsapp senza dimenticare filastrocche, battute ironiche e foto divertenti.

BUON CARNEVALE 2021, IMMAGINI E FRASI DI AUGURI

Un classico che non passa mai di moda è invece è la politica. Mai come per questo Buon Carnevale 2021 andranno di moda i volti dei politici accomunati a frasi divertenti sia perché sono molti quelli che hanno preso di mira il premier uscente, Giuseppe Conte, tanti altri hanno fatto lo stesso con il nuovo premier Mario Draghi, ma la maggior parte punterà tutto su di lui, “quello bravo a fare la crisi”, come lo ha definito Fiorello, ovvero Matteo Renzi. Siamo sicuri che se ci sarebbe stato modo di fare sfilate e mettere insieme nuovi carri, sarebbe stato lui il protagonista assoluto come lo sarà in questi giorni sui social tra “chiacchiere” e “maschere” da buttare giù. Per chi non ama la politica o non ci vuole scherzare, ovvio che le nostre amate maschere italiane come Pulcinella, faranno la gioia di grandi e piccoli con frasi più o meno impegnative…



