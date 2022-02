Buon Carnevale 2022, frasi auguri/ Poesie e messaggi divertenti per grandi e piccoli

AUGURI BUON CARNEVALE 2022: UN PENSIERO AI PIÙ PICCINI…

Come fare gli auguri di buon Carnevale 2022? Questa è una domanda che tante persone si stanno ponendo in queste ore. La festa di tradizione cristiana è una delle più attese in Italia e soprattutto dai bambini, basti pensare alle pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi. La festa delle maschere anche quest’anno sta raccogliendo un enorme riscontro, ma vediamo adesso qualche consiglio per fare gli auguri…

Per fare gli auguri di buon Carnevale 2022 possiamo ricorrere a frasi molto classiche, ecco qualche esempio: «Buon Carnevale a grandi e piccini, che sia una festa speciale che non potremo dimenticare!», «Auguri di buon Carnevale, l’unica occasione in cui a non gettar la maschera non si sbaglia mai», «Che sia un Carnevale allegro e divertente, che non manchino le maschere e i sorrisi di tutti gli amici».

FRASI AUGURI BUON CARNEVALE 2022: ALCUNE IDEE…

Se cercate qualcosa di più particolare per fare gli auguri di buon Carnevale 2022, non possiamo non consigliarvi una poesia. Per questo la scelta ricade su un classico di Gianni Rodari: «Viva i coriandoli di Carnevale, / bombe di carta che non fan male! / Van per le strade in gaia compagnia / i guerrieri dell’allegria: / si sparano in faccia risate / scacciapensieri,/ si fanno prigionieri / con le stelle filanti colorate». Per fare gli auguri di buon Carnevale 2022 però attenzione ai messaggi divertenti da mandare in chat ad amici e parenti. Ecco una carrellata da non perdere: «L’anno scorso ho partecipato al concorso per il miglior costume, ma non ho vinto. E dire che il mio era perfetto: ero travestito da Uomo Invisibile!»,«Ti accorgi che stai diventando vecchia quando cominci a non conoscere più i personaggi da cui si travestono i bambini a carnevale», «Ma come sei vestito? Stai andando al Carnevale di Venezia? Sembri Brighella con le scarpe di Pantalone!».

