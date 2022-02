BUON CARNEVALE 2022, FRASI D’AUGURI/ Le frasi più adatte per una giornata divertente

Siamo pronti a vivere un nuovo Carnevale 2022. Domani, Giovedì grasso, avrà inizio una delle feste più amati da grandi e piccini. Pur non essendo una ricorrenza cattolica, si può augurare buon carnevale 2022 ad amici e parenti, affinché questi vivano una giornata ricca di divertimento e sorrisi. Scopriamo allora alcune delle frasi d’auguri di Carnevale più divertenti per questo giorno.

Quando è Carnevale 2022: data inizio e fine/ Giorni festivi o si lavora?

“Papà mi compri i coriandoli? No! L’anno scorso li hai buttati via tutti!” recita uno dei detti più simpatici e popolari in relazione alla festa delle maschere. “Chi si marita male non fa mai Carnevale” dice un altro proverbio. “Fa’ carnevale in maniera di poter fare pure una buona Pasqua” dice un altro. Ecco allora qualche simpatico detto da poter dedicare ad amici e parenti nel giorno di Carnevale.

BUON CARNEVALE 2022, LE FRASI D’AUGURI PIÙ BELLE

Scatterà ufficialmente domani il Carnevale 2022, con il Giovedì Grasso. Tante le frasi d’auguri a tema che ci scambieremo quindi nelle prossime ore, per quella che resta una delle feste più sentite dagli italiani. Tra l’altro quest’anno si tornerà a festeggiare il carnevale dopo due anni di pandemia e lockdown, di conseguenza c’è davvero tanta voglia di divertimento nell’aria. In questo spazio vogliamo concentrarci sulle frasi d’auguri più belle per questa giornata speciale, pensieri che potreste scambiarsi via WhatsApp o sms, ma anche via social, fra Instagram, Facebook e Twitter. Partiamo da: “Buon Carnevale a grandi e piccini, che sia una festa speciale che non potremo dimenticare!”.

E ancora: “Auguri di buon Carnevale, l’unica occasione in cui a non gettar la maschera non si sbaglia mai”. Proseguiamo con: “Che sia un Carnevale allegro e divertente, che non manchino le maschere e i sorrisi di tutti gli amici”. Fra le tante frasi d’auguri per augurare un buon Carnevale 2022, anche un semplice e gustoso: “Buon Carnevale a tutta la famiglia, che sia dolce e zuccheroso come le frappe!”. Sulla falsa riga, sempre a tema culinario: “Tantissimi auguri di buon Carnevale e non perdetevi troppo in chiacchiere che poi…s’ingrassa”.

BUON CARNEVALE 2022, LE FRASI D’AUGURI: PENSIERI SPECIALI E FILASTROCCHE

C’è chi invoca il bimbo che è dentro di noi: “Perché non provi a risvegliare il bambino che è dentro di te? Auguri di Buon Carnevale!”. Ma anche: “Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti, auguro un divertente buon Canevale a tutti quanti!”.

Proseguiamo con una simpatica filastrocca in rima: “Pulcinella ed Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini! Buon Carnevale”. Chiudiamo con questa poesia di Attilio Cassinelli, intitolata “Le mascherina”: Balanzone gran dottore, Pantalone gran signore, Arlecchino e poi Brighella, ecco arriva Pulcinella. Furbe, vispe e biricchine… benvenute mascherine!. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con le frasi d’auguri per Carnevale 2022.



