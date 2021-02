Buon Carnevale e Martedì Grasso 2021, immagini, frasi, auguri per Whatsapp e Facebook

In numerose piazze d’Italia si doveva festeggiare la festa più colorata dell’anno e, invece, non sarà così per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Sono tanti i bambini che continuano a soffrire un po’ di questa situazione ma per fortuna c’è la scuola, almeno nella maggior parte dei casi, e tocca proprio agli insegnanti rispolverare immagini, frasi e vecchie filastrocche per riuscire ad allietare questo Martedì grasso 2021 chiamato a chiudere gli strani festeggiamenti di questa settimana. Anche per gli adulti è così perché le immagini e le frasi di auguri di Buon Carnevale 2021 da inviare ad amici e parenti su Whatsapp e Facebook sono le cose che oggi potranno darci una mano ad augurare il meglio a tutti coloro che ci stanno lontani. Il più gettonato è come sempre Arlecchino che con il suo costume colorato è simbolo, da sempre, dei sacrifici e delle restrizioni dovute alla libertà, e allora perché non partire proprio da lui in quest’ultimo giorno di Carnevale 2021 che si concluderà con questo martedì grasso?

Dolci e piatti tipici da accompagnare a frasi e filastrocche

Noi abbiamo deciso di venirvi incontro perché saranno tantissimi coloro che decideranno di fare gli auguri ad amici, cari e parenti in questo Martedì Grasso 2021 attraverso un messaggio via chat, o un’immagine da pubblicare sui social o inviare su Whatsapp senza dimenticare filastrocche, battute ironiche e foto divertenti. Ancora una volta però l’argomento più gettonato sembra essere proprio il cibo e, in particolare, i dolci tipici che cambiano da Regione a Regione. Mai come in questo lockdown gli italiani si sono datti alla farina e al lievito e allora perché fermarsi proprio a Carnevale? Chiacchiere e dolci tipici non solo arriveranno sulle tavole oggi ma faranno il giro dei social tra foto di auguri e frasi tipiche.



