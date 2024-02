Buon compleanno Massimo – Omaggio a Troisi/ Anticipazioni e diretta: il racconto di amici e famiglia

Buon compleanno Massimo – Omaggio a Troisi: anticipazioni e diretta

Massimo Troisi, il 19 febbraio, avrebbe compiuto 71 anni e la Rai ha deciso di rendergli omaggio mandando in onda un film-documentario che racconta tutta la sua vita con racconti e immagini anche inedite. Martedì 20 febbraio, alle 21.20, Raitre trasmette il documentario “Buon compleanno Massimo” con la regia di Marco Spagnoli. Considerato un genio assoluto del cinema italiano, Massimo Troisi, venuto a mancare a soli 41 anni per un attacco cardiaco, conseguente a febbri reumatiche, ancora oggi, i film del registra napoletano sono considerati dei veri capolavori.

All’interno del film-documentario “Buon compleanno Massimo”, viene raccontata la vita di Troisi, dall’infanzia fino all’età adulta ponendo l’attenzione sul talento artistico di Troisi con tutti i successi ottenuti nel corso di una carriera breve ma straordinaria.

Buon compleanno Massimo: gli ospiti dell’omaggio a Troisi

Con racconti, aneddoti e immagini inedite, in “Buon compleanno Massimo“, i fans del regista potranno conoscerlo ancora meglio grazie al racconto di amici e parenti. A raccontare chi era Massimo Troisi nella vita privata e professionale saranno non solo i parenti, ma anche amici e collegi del mondo dello spettacolo.

Nel film intervengono Renzo Arbore, Eugenio Bennato, Jerry Calà, Maurizio Casagrande, Enrico Casarosa, Vittorio Cecchi Gori, Nino D’Angelo, Enzo De Caro, Maurizio De Giovanni Lello Esposito, Fabio Fazio, Francesco Frigeri, Massimiliano Gallo, Frank Matano, Pietra Montecorvino, Francesca Neri, Franco Oppini, Ferzan Özpetek, Iris Peynado, Roberto Perpignani, Nini Salerno, Umberto Smaila, Cinzia TH Torrini, Rosaria Troisi, Roberto Vecchioni.

Come vedere in diretta streaming l’omaggio a Massimo Troisi

Il film “Buon compleanno Massimo” dedicato alla memoria di Massimo Troisi può essere visto in diretta televisiva, in prima serata su Raitre, a partire dalle 21.20 e in diretta streaming su Raiplay. La diretta streaming può essere seguita contemporaneamente alla diretta televisiva ma anche in un momento successivo alla messa in onda in tv.

