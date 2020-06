BUON COMPLEANNO PIPPO BAUDO/ Diretta e scaletta: Fiorello apre lo show (Replica)

Pubblicità

Pippo Baudo in “Buon compleanno… Pippo”, commento in live del programma

È Fiorello, storico amico di Pippo Baudo, il primo ospite di Buon compleanno… Pippo, lo show dedicato a questo grande volto della tv italiana in onda stasera in replica su Rai1. Previsti in scaletta, a seguire, Jovanotti, Albano e Romina, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Solenghi e Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone e Laura Pausini. Tra gli interventi più singolari figura quello di Magalli, che entrerà in studio con un pastore tedesco al guinzaglio. Il cane è il nipote di Rin Tin Tin, l’animale a quattrozampe con cui Baudo ha avuto a che fare agli albori della sua carriera. In programma anche diverse performance dal vivo con l’Orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco. La stessa azienda, nella persona dell’allora direttrice di rete Teresa De Santis, ha tenuto a omaggiare il conduttore ai tempi della prima messa in onda: “Per me è un onore. Sono commossa. Essere alla direzione di Rai1 è sicuramente un momento altissimo della mia carriera, ma non avrei mai immaginato di festeggiarlo con lui: Pippo Baudo”. (agg. di Rossella Pastore)

Buon compleanno Pippo Baudo, anticipazioni e ospiti

Alla vigilia degli 84 anni di Pippo Baudo, anche quest’anno Rai1 si prepara a dedicargli una prima serata. Il simbolo di Rai verrà celebrato con lo show Buon Compleanno Pippo, in onda sabato 6 giugno. Lo spettacolo è in replica e risale allo scorso anno, quando Pippo Baudo aveva festeggiato i suoi sessant’anni di televisione ospitando tantissimi artisti famosi del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo. Tra gli ospiti infatti ritroviamo Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini. Quest’anno, per la situazione che ben conosciamo, è stato impossibile rimettere in piedi uno show simile, ma la Rai non poteva non omaggiare nuovamente quella che è da sempre una vera colonna per l’azienda.

Su Rai 1 l’omaggio a Pippo Baudo

Dallo studio 5 di Fabrizio Frizzi di Roma, Rai 1 presenta lo speciale dedicato a Pippo Baudo “Buon compleanno… Pippo”, con la regia di Fabrizio Guttuso, che oltre alle scene e performance con gli ospiti sarà arricchito da altro materiale. In particolare la Rai vuole festeggiare la sua stella con una puntata ricca di materiale di repertorio, che ci mostrerà il percorso televisivo di Baudo tra i suoi momenti più topici e spesso indimenticabili. Per “l’uomo che ha inventato la Tv” un bellissimo omaggio, dunque, che intratterrà il pubblico di Rai 1 per la prima e la seconda serata. Appuntamento alle 21.25, subito dopo Amadeus e i suoi “Soliti Ignoti”.



