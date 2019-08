Buon Ferragosto 2019, auguri/ Frasi e immagini via WhatsApp: idee colte e divertenti

Si avvicina Ferragosto 2019 e quindi il momento degli auguri per una delle feste più antiche. E infatti è così radicata nella nostra tradizione che si usa fare gli auguri di buon Ferragosto quando arriva il 15 agosto. Anche per questo motivo, oltre a chiedersi cosa fare, ci si interroga sulle frasi da inviare ad amici, colleghi e familiari, ma anche sulle foto e le immagini. “Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti!”, è una soluzione semplice ed efficace. C’è anche una versione molto simpatica: “Dopo esserci gonfiati i salvagenti tutto l’anno a lavoro, è ora di gettarli a mare per godersi le meritate ferie!”. Se dunque siete a corto di idee per gli auguri di buon Ferragosto 2019, ci sono varie soluzioni. A partire da Stephen Littleword: “A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere”. Potete anche citare Alberto Moravia: “Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto”.

BUON FERRAGOSTO 2019, FRASI AUGURI: CITAZIONI COLTE

Non è ancora arrivato il momento di festeggiare Ferragosto 2019, ma voi non volete farvi cogliere impreparati. Forse sarete in vacanza o magari sarete impegnati nell’organizzazione di una giornata al mare, una gita o una semplice grigliata. Per questo è importante avere in mente un messaggio da mandare insieme magari ad una foto o una immagine divertente. Per l’occasione potete usare anche frasi meno scontate, magari una citazione colta o letteraria. “L’estate si spara le ultime cartucce con ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge”, scriveva lo scrittore e poeta italiano Marcello Vitale. In alternativa potete proporre Gianni Rodari: “Conosco un bambino così povero/ che non ha mai veduto il mare:/ a Ferragosto lo vado a prendere/ in treno a Ostia lo voglio portare./ “Ecco, guarda, gli dirò/ questo è il mare, pigliane un po’!”/ Col suo secchiello, fra tanta gente,/ potrà rubarne poco o niente:/ ma con gli occhi che sbarrerà/ il mare intero si prenderà”.

BUON FERRAGOSTO 2019: FRASI AUGURI DIVERTENTI

Non c’è una frase migliore da inviare per gli auguri di Ferragosto. Ci sono tanti fattori che subentrano nella scelta: molto dipende dal destinatario, ad esempio. Quello che per molti è il Capodanno dell’estate è una festa molto sentita forse perché sancisce il giorno per eccellenza delle meritate ferie estive. Ma è anche una occasione per scambiarsi sinceri auguri, anche via WhatsApp o Facebook, magari con una bella immagine. In fondo ve ne proponiamo qualcuna che potete abbinare ad una delle tante frasi che vi suggeriamo. “Nonostante ci sia un sole accecante, ricorda sempre che le cose migliori si vedono con il cuore. Buon Ferragosto!”. Per i vostri cari potete scegliere anche: “Penso che il Ferragosto sia un giorno magico, tra le persone che si amano, i fuochi d’artificio e le stelle. Buona giornata!”. Le opzioni non mancano. Se ad esempio volete fare un augurio collettivo in un gruppo WhatsApp potete scegliere questa soluzione: “Per chi è in vacanza, e chi invece è costretto a lavorare. Per chi è a casa e chi è al mare, per chi fa un tuffo in piscina e chi sogna il mare, felice Ferragosto a tutti!”.





