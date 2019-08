Buon Ferragosto 2019: frasi e auguri/ Citazioni immagini WhatsApp: che fare se piove

Da WhatsApp a Instagram, da Facebook ad ogni qualsivoglia social network: gli auguri di Buon Ferragosto da qualche anno a questa parte ha assunto un significato maggiormente “desacralizzato”. Un tempo era la Festa dell’Assunta ad essere protagonista, come giusto che sia, del 15 d’agosto con gli auguri che si scambiavano tra i credenti cristiani per l’Assunzione della Vergine Maria in cielo: oggi invece, con l’esplodere dei social, gli auguri – anche simpatici – per Ferragosto è divenuta pratica di fatto assidua. Tra le citazioni e le poesie che segnaliamo per un possibile augurio meno “banale” del solito, vi è quella del poeta Roberto Roversi che nella raccolta “Dopo Campoformio” dedica un’intera poesia proprio al Ferragosto: «Buon popolo, fra luci semispente ti attardi, stupendamente docile. Le ragazze adornate di coralli rosseggiano come il tramonto o impallidiscono allo scherzo di un giovanotto ardito: “Vedeste comare Splendore? balli con me, bel cuore?” Aspettano i fuochi d’artificio rovesciate sull’erba, i premi favolosi della tombola e l’amore colomba del diluvio. Cade la felicità da scrigni aperti,

le luci della festa aprono piume; scese dal monte con le scarpe in mano bagnano la speranza nel lume della notte, nell’uragano dei giuochi, nelle giostre che strappano lontano. Fasciati in maglie rosse i marinai, stretti i calzoni sulle cosce, toccano il gomito alle ragazze; trillano le argentine passere e si offrono, quasi da un albero protese».

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2019: COSA FARE SE PIOVE

Attenzione però, per un Buon Ferragosto che si rispetti, occorre sempre un’occasione, una festa passata con qualche idea/evento che differenzi dalla restante parte delle ferie che per la maggior parte degli italiani è in corso proprio questa settimana. Ma cosa fare se disgraziatamente la vostra grigliata o gita fuori porta per il giorno dell’Assunta dovesse essere rovinata dalla pioggia (tra l’altro prevista in alcune parti d’Italia)? Non preoccupatevi, le idee non mancano e dai giovani scatenati di ScuolaZoo arrivano i consigli giusti: si passa da un bel canonico pranzo in agriturismo, al coperto con le gambe sotto il tavolo e con pasti luculliani di minimo 4-5 ore. Se invece la vostra dieta non lo permette, perché non concentrarsi su una bella maratona di film nostalgici della vostra adolescenza o giovinezza? Non vi basta? E allora potreste concludere il tutto con un bel gioco di società: chi vi scrive ha (aveva, sigh) la tradizione di giocare a Risiko nel pomeriggio dopo il super pranzo. Non sapete cos’è? Vi perdoniamo, ma potrete recuperare subito: chiedete al vostro amico di fiducia e vedrete che vi insegnerà tutto lui e in un amen vi porterà la scatola dell’iconico gioco di strategia.

