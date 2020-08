Buon Ferragosto 2020: auguri! Frasi e video/ Idee divertenti per gli amanti del cibo

Il giorno clou dell’estate è finalmente arrivato: buon Ferragosto 2020! Per gran parte degli italiani, oggi 15 agosto è un giorno da dedicare al riposo ma soprattutto alla festa, per questo non possono mancare gli auguri da inviare a colleghi, familiari e amici tramite social ma anche Whatsapp. Se il caldo vi ha prosciugato le idee ed avete bisogno di qualche ispirazione per inviare degli auguri di buon Ferragosto originali, siamo pronti a venirvi in soccorso consigliandovi alcune tra le frasi più belle e divertenti con le quali comporre i vostri messaggi. Talvolta la distanza fisica è troppo grande da colmare ma quella emotiva sarà possibile azzerarla con un pensiero originale, profondo o romantico a seconda del destinatario degli auguri. Se siete innamorati e volete riservare una chiusura di Ferragosto super romantica al vostro partner, vi consigliamo una frase della scrittrice Banana Yoshimoto magari da inviare via Whatsapp al termine di questa giornata di festa, esprimendo tutto il vostro amore e la felicità provata nell’aver trascorso questo Ferragosto con la persona del vostro cuore: “La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì”.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2020: FRASI DIVERTENTI SU ABBUFFATE E DIETE

Gli auguri di Ferragosto però, nella maggior parte dei casi si caratterizzano per una buona dose di umorismo nel contenuto. Ed allora, in questo gioioso giorno di festa, puntate tutto sulla simpatia e siate pronti a inviare i vostri messaggi di auguri ironici in grado di strappare un sorriso a chi, magari, proprio oggi dovrà lavorare nonostante il giorno di festa. Ad unire tutti è come sempre il cibo, oggetto anche di veri e propri tormentoni e luoghi comuni. “Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane!”, ed ancora, “Ti mando i miei più sentiti auguri di Ferragosto di prima mattina: auguri lucidi, prima della grande abbuffata” e “I dinosauri si sono estinti con una grigliata di ferragosto”. Se volete invece prenderla con filosofia, pensando alla dieta che converrà iniziare subito dopo la festività del 15 agosto, ecco qualche altra idea simpatica: “Ferragosto, bilancia mia non ti conosco”, “Ogni Ferragosto la dieta rischia di naufragare miseramente, ma se un chilo di troppo è messo su in compagnia allora è un chilo di leggerezza” e “Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”.





