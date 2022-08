Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ Non solo ironiche: anche aforismi via WhatsApp

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2022: UNA FRASE PER AMICI E PARENTI

Preparativi in corso per Ferragosto 2022, ma questo non riguarda solo liste della spesa per scampagnate e valigie per viaggi e gite fuori porta. Bisogna ricordarsi di fare gli auguri di Buon Ferragosto 2022 con frasi da scambiarsi con gli amici tramite social e gruppi WhatsApp. Le opzioni di scelta non mancano, quindi se siete a corto di ispirazione potete attingere, del resto ce ne sono per tutti i gusti. «“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”. Auguri!», per una versione simpatica degli auguri. Non l’unica: «E oggi, 50 sfumature di griglia». Per gli amici e parenti attenti alla linea, un Buon Ferragosto 2022 si può augurare cosi: «Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta».

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2022/ Frasi simpatiche: "Il mio augurio più grande..."

Dello stesso tenore: «Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia». E così pure: «Ferragosto, bilancia mia non ti conosco». Ma tra le frasi di auguri di Buon Ferragosto ci sono anche versioni più generiche, utili ad esempio per destinatari che si vedono meno: «A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!».

BUON FERRAGOSTO 2022, FRASI DI AUGURI: POESIE E AFORISMI

Qual è la prima cosa che viene in mente appena si pensa a un Buon Ferragosto 2022? La grigliata. La ritroviamo anche nelle frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022: «La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!». Infatti, c’è anche un’altra versione ironica: «Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”». Ma non possono mancare frasi di auguri da mandare al proprio ambiente di lavoro: «Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati».

Se poi volete fare colpo con delle frasi poetiche, ci sono anche degli aforismi per gli auguri di Buon Ferragosto 2022: «Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto», da Alberto Moravia. Infine, Giorgio Manganelli: «La mia sensazione più profonda è che il ferragosto sia la festa del Nulla: e a questa convinzione io mi adeguo». E voi come pensate di augurare Buon Ferragosto?











© RIPRODUZIONE RISERVATA