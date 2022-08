Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ “Questo giorno serve a ricordarci che…”

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2022: FRASI PER AMICI E PARENTI

Il Ferragosto è una delle giornate più attese dell’intera estate. Il 15 agosto, infatti, si festeggia tradizionalmente con amici e parenti, spendendo qualche ora in compagnia tra grigliate, feste in piscina, giornate al mare o scampagnate fuori porta. C’è poi chi, ovviamente, avendo le ferie in questo periodo ne approfitta per partire in vacanza, che sia in Italia o fuori. Qualunque sia la destinazione e il programma della giornata, sicuramente questo è un giorno che tradizionalmente si spende con le persone alle quali si vuole bene, divertendosi e passando qualche ora in allegria.

Ma come si possono fare gli auguri di buon ferragosto 2022 ad amici e parenti? Vediamo qualche idea di frasi da poter inviare su Whatsapp alle persone alle quali vogliamo bene. Partiamo con: “Questo giorno di festa serve a ricordarci che la cosa più bella del lavoro sono le ferie! Buon Ferragosto!”. E ancora: “La ricetta di oggi è sole, allegria e dolce compagnia. Buon Ferragosto!”. Ai colleghi si può invece scrivere: “Goditi questi ultimi giorni di relax perché tra pochissimo si torna a sudare… E non per il caldo in spiaggia!”.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2022: LE FRASI RELIGIOSE

Non dimentichiamo però che il Ferragosto è una festività religiosa. Questo vuol dire che nonostante negli anni si sia sviluppato e affermato il senso più ludico legato a questa giornata, questa ricorrenza rimane appunto religiosa e dunque legata alla tradizione cattolica. Vediamo anche qualche frase di auguri di buon ferragosto 2022 che abbia appunto come tema quello religioso e che dunque si ispiri al senso più profondo di questa festa.

Una delle frasi di auguri buon Ferragosto 2022 da poter inviare recita: “Ferragosto, giorno dedicato alla nostra mamma: Maria, Madre di Dio, che è volata al Cielo per vederci e sentirci tutti. Affidiamo a te le nostre suppliche. Affidiamo a te le nostre famiglie bisognose”. Un’altra frase dal profondo significato religioso è: “Il 15 agosto dedichiamoci alle nostre famiglie e ai nostri amici, senza però dimenticare il significato più vero di questa ricorrenza: la festa della Vergine Maria, che ha condiviso con tutti noi quell’amore infinito che ci tiene uniti come fratelli“.

