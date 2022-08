Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ “Ricetta di oggi? Sole, allegria e compagnia!”

BUON FERRAGOSTO 2022: FRASI DI AUGURI PER OGGI 15 AGOSTO

È arrivato Ferragosto, considerato il giro di boia dell’estate. Ma è soprattutto il momento in cui l’Italia si ferma per prendersi una giornata di relax e mandare delle frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022, appunto. Quindi, prima di prendere impegni, di dedicarvi alla griglia o sedervi a tavola mentre gli altri preparano leccornie gustose, potete dedicarvi a questa attività.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2022/ Frasi: da Gianni Morandi a Rodari, "il mare..."

Senza peraltro togliere tempo, perché con le nostre proposte possiamo aiutarvi a ridurre il tempo che dovreste destinare alle ricerche di frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022. “Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia“, è una delle frasi simpatiche che potete inviare via WhatsApp. Potete optare anche per qualcosa di generico, che va bene per amici e colleghi: “A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!“. Potete anche optare per qualcosa di più poetico: “Vedere il cielo in estate è poesia, anche se non è scritto in nessun libro“.

IMMAGINI BUON FERRAGOSTO 2022/ Foto e video WhatsApp: "A chi lo trascorre a casa..."

FRASI DI AUGURI BUON FERRAGOSTO: RIFLESSIONI E PENSIERI…

Per le proposte di frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022 vogliamo aggiungere un tocco elegante: “Le cose belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore, ed è dal profondo del mio cuore che ti auguro un Ferragosto pieno di serenità, risate e magia“. Lo si può fare anche affrontando il tema della dieta, visto che questo giorno è noto non solo per le grigliate, ma anche per le abbuffate in compagnia. “Ogni Ferragosto la dieta rischia di naufragare miseramente, ma se un chilo di troppo è messo su in compagnia allora è un chilo di leggerezza. Ti aspetto per una scorpacciata!“.

Supermercati aperti oggi Vigilia Ferragosto 2022/ Da Roma a Milano: info orari negozi

L’eleganza si abbina bene alla semplicità e si può tradurre in interessanti frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022: “Non servono grandi cose per fare grande un giorno: questo è il mio piccolo messaggio d’auguri per te, buon Ferragosto!“. Infine, riguardo le ricette, non è detto che debbano essere solo in chiave culinaria: “La ricetta per oggi è sole, allegria e tanta compagnia. Buon Ferragosto!“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA