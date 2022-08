Buon Ferragosto 2022, frasi di auguri/ Tra caldo e grigliate: “Risate in compagnia…”

Il Ferragosto nasce come una festività religiosa, ma è anche un giorno speciale, simbolo dell’estate e delle vacanze estive. Per questo le frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022 sono variegate. Ce n’è per tutti i gusti. Prevalgono quelle ironiche e simpatiche da inviare ad amici e parenti, ma anche più formali da condividere con i colleghi. Ci sono poi aforismi e citazioni, perché si può trarre l’ispirazione anche dall’arte e la cultura, quindi pure dalla letteratura. Partiamo da alcune proposte a tema culinario o che hanno comunque riferimento all’attività del giorno, pranzi e grigliate.

«Ti auguro un Ferragosto dolce e succoso come una grossa fetta d’anguria!» e «Il mio augurio più sincero è che tu possa sopravvivere al pranzo… Buon Ferragosto!» sono due esempi di frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022 da condividere via social e WhatsApp per strappare un sorriso al vostro destinatario. Ma ovviamente non è finita qua, ad esempio c’è pure: «Nulla stanca come il cercare di riposarsi a Ferragosto…».

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2022: FRASI SIMPATICHE E COLTE…

Ci sono poi frasi di auguri di Buon Ferragosto 2022 che suonano anche come un avvertimento: «Se oggi mi cercate, arrendetevi: sono in vacanza! Buon Ferragosto!». Ce n’è una che invece è un suggerimento molto utile: «A Ferragosto non servono scuse per una bella birra e risate in compagnia, Ferragosto è già una buona scusa per dimenticare tutto per un po’ e dedicarsi a vivere». Forse sarà una giornata meno calda del solito, ma nel caso le temperature siano alte potete puntare su: «Se è vero che i soldi si guadagnano sudando, oggi diventeremo ricchi… Buon Ferragosto!».

A Tim Roth viene attribuita questa frase: «D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate». Un tocco contemporaneo con Massimo Gramellini per gli auguri di Buon Ferragosto 2022: «Mi sono preso una cotta formidabile. Fra fuochi e chitarre, in riva al mare e dentro un sacco a pelo. Perché tutti, una volta nella vita, abbiamo diritto di credere che le canzoni dell’estate siano state scritte apposta per noi».











