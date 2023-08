Buon Ferragosto 2023 migliori frasi d’auguri/ Oggi le calorie non contano e il sole brilla di più (15 agosto)

QUALI FRASI D’AUGURI PER UN BUON FERRAGOSTO 2023? DAI PIÙ CLASSICI A QUELLI D’AUTORE…

Nella giornata di oggi finalmente si celebra l’apprezzatissimo Ferragosto 2023, la festività che segna un po’ il cambio di passo dell’estate e che viene utilizzata proprio per celebrare il divertimento estivo, con il caldo, il sole, la spiaggia e, soprattutto, le grigliate! Ma si tratta anche di un momento in cui dovremmo dedicare un piccolo pensiero a tutti i nostri cari, che siano amici o parenti, porgendogli i nostri migliori auguri per un buon Ferragosto 2023, magari con delle simpatiche frasi”

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2023/ Esselunga, Coop, Conad aperte il 15 agosto da Milano e Roma

Come di consueto noi de ilSussidiario.net in occasione delle feste selezioniamo alcune ottime frasi per gli auguri, ed ovviamente questo Ferragosto 2023 non poteva essere un’eccezione! Per fare alcuni esempi tra i più classici in assoluto, si potrebbe utilizzare “Il mio augurio più sincero è che tu possa sopravvivere al pranzo… Buon Ferragosto”, oppure anche “Se oggi mi cercate, arrendetevi: sono in vacanza! Buon Ferragosto!”. Ma tra le tante frasi per gli auguri di buon Ferragosto 2023 che potremmo scegliere ci sono anche tantissime citazioni di personaggi famosi, come Emily Dickinson, che disse: “Fai che per te io sia l’estate anche quando saran fuggiti i giorni estivi”.

Auguri buona vigilia di Ferragosto 2023/ Frasi via WhatsApp: "Il suono delle risate degli amici..."

BUON FERRAGOSTO 2023: LE MIGLIORI FRASI D’AUGURI, DA GRAMELLINI A ROTH

Ma di frasi per gli auguri di buon Ferragosto 2023 ne esistono veramente tantissime, tra cui alcune anche divertenti che, sicuramente, faranno piacere ai nostri cari più spiritosi. Si potrebbe per esempio optare per “Ferragosto è il giorno in cui la mia dieta si prende una pausa estiva e io mi prendo una pausa dalle scale!“, o anche per “Mi piace pensare al Ferragosto come la giornata in cui le calorie non contano e il sole brilla ancora di più!“.

Nel corso della giornata continueremo ad aggiornare questo articolo con le migliori frasi per gli auguri di un buon Ferragosto 2023, selezionando sempre le migliori che riusciamo a trovare online! Nel frattempo, per chiudere questa prima tornata, ne indichiamo ancora alcune, partendo da una citazione di Massimo Gramellini: “Mi sono preso una cotta formidabile. Fra fuochi e chitarre, in riva al mare e dentro un sacco a pelo. Perché tutti, una volta nella vita, abbiamo diritto di credere che le canzoni dell’estate siano state scritte apposta per noi“. Infine, tra le frasi d’auguri per un buon Ferragosto 2023 si potrebbero scegliere anche le parole di Tim Roth: “D’inverno non vedete l’ora che arrivi l’estate. D’estate avete paura che torni l’inverno. Per questo non vi stancate mai di rincorrere il posto dove non siete: dove è sempre estate“.

Immagini auguri buon Ferragosto 2023/ Foto da inviare: sole e... Simpatiche risate!

© RIPRODUZIONE RISERVATA