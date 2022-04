Buon Giovedì Santo 2022, frasi auguri Pasqua/ WhatsApp: dal Papa a Gianni Rodari…

Buon Giovedì Santo 2022: frasi auguri di buona Pasqua per oggi

È tempo di fare gli auguri di Buon Giovedi Santo 2022 e buona Pasqua 2022! Oggi, giovedì 14 aprile 2022, i social network saranno inondati di messaggi di auguri: WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, ogni piattaforma sarà ideale per mandare un pensiero a parenti, amici e conoscenti. Non ci resta che fornirvi qualche consiglio per affrontare questa giornata speciale, il Giovedì Santo, che da tradizione sancisce la fine della Quaresima, iniziata con il Mercoledì delle Ceneri, e con essa del digiuno penitenziale.

Per fare gli auguri di Buon Giovedi Santo 2022 non possiamo non pensare subito all’appello di Papa Francesco: “Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine“.

Frasi classiche e poesie per Auguri Buon Giovedì Santo e buona Pasqua 2022

Sono tante le strade che possiamo percorrere per fare gli auguri di Buon Giovedi Santo 2022 e di buona Pasqua, vi proponiamo qui qualche frase classica utile per ogni occasione: “Il Giovedì Santo è la giornata del sacerdozio ministeriale. Cristo ordina ai suoi Apostoli di continuare in sua memoria la celebrazione della Cena eucaristica: ‘Fate questo in memoria di me'”, “Il Giovedì Santo è il giorno dell’Eucarestia. Non di solo pane materiale vive l’uomo, ma anche del Pane del cielo. Gli antichi padri chiamavano l’Eucarestia, ‘medicina d’immortalità'”, “Il Giovedì Santo è il giorno dell’amore fraterno: Gesù lava i piedi dei suoi discepoli. Dio si china ai piedi dell’uomo”.

Infine, una breve poesia del maestro Gianni Rodari per fare gli auguri di Buon Giovedi Santo 2022 e buona Pasqua: “Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: ‘Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio’. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: ‘Viva la pace, abbasso la guerra’”.











