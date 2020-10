Buon Halloween 2020, frasi d’auguri/ I pensieri cattivelli “Sei perfetta come strega”

Oggi è giovedì 29 ottobre e ciò significa che manca sempre meno al fare gli auguri di Halloween. Il prossimo 31 ottobre, di sabato, si festeggerà infatti l’evento più spaventoso dell’anno anche se per il 2020 sarà solamente “virtuale”. Visto che tutti i locali notturni, da discoteche e pub, passando per ristoranti, sono chiusi per via delle misure di restrizione anti-covid, e tenendo conto che non si possono fare feste private, bisognerà cavarsela con i mezzi che si hanno a disposizione, ovvero, piccole festicciole fra lo stesso nucleo famigliare o eventualmente eventi online per “incontrare” amici e parenti sul web. La cosa certa è che non mancheranno le classe frasi di auguri di Halloween da spedire ai nostri conoscenti, un messaggino via sms per i più attempati, una chat su WhatsApp, un post su Facebook, Instagram e Twitter. Come al solito il nostro intento è quello di darvi qualche consiglio, qualche dritta, sulle frasi più originali, e di conseguenza abbiamo raccolto per voi alcuni pensieri meritevoli d’attenzione.

BUON HALLOWEEN 2020, LE FRASI D’AUGURI PIU’ “CATTIVE”

Fra le frasi di auguri di Halloween dedicate al gentil sesso, è sempre un evergreen “Bisogna dire che fra tutte le streghe sei la migliore”, da dedicare magari alla propria dolce metà, ma anche ad una mamma, zia o amica. Sempre rimanendo sul tema ironico, attenzione anche a questa frase di auguri: “Mi raccomando: non perdere molto tempo per la maschera... basta un’aggiustata ai capelli e via!”. E ancora: “Un attimo… mi preparo. Non tutti hanno la fortuna di essere sempre pronte come te. Buon Halloween”. Per il cattivone di turno che anche al 31 ottobre non smette di essere acidello: “Stasera finalmente puoi uscire di casa! Buon Halloween!”. Un altro augurio ‘simpatico’: “Halloween e una notte di paura e di divertimento: sai, è meglio per tutti però se te ne stai a casa, così sara più una notte di divertimento. Buon Halloween”. Infine, in tema ‘dieta‘, spazio a questo pensiero: “Dolcetto o scherzetto? No… il dolcetto è meglio di no, dimenticavo che sei a dieta!”.



