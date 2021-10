“Buon” Halloween 2021/ Auguri e frasi, “dolcetto o scherzetto? Notte di paura e…”

Auguri di buon Halloween 2021: ritorna la festa dopo il Covid?

Halloween 2021 si avvicina: è una delle feste più amate, da adulti e bambini, per cui non potete farvi trovare sprovvisti delle migliori frasi di auguri. Quest’anno, infatti, probabilmente sarà possibile vivere in modo più sereno le celebrazioni, che lo scorso sono state sostanzialmente vietate a causa della pandemia di Covid-19. “Dolcetto o scherzetto?”. Siete sicuramente già pronti a bussare alle porte dei vostri vicini di casa in maschera.

La festa che ricorre il 31 ottobre ha origine negli Stati Uniti, ma negli ultimi decenni anche l’Europa l’ha ampiamente adottata, tanto che ormai praticamente nessuno riesce a rinunciarci. Non possiamo dunque non proporvi delle frasi divertenti da inviare su Whatsapp ad amici e parenti. Eccone una: “Dolcetto o scherzetto? No… il dolcetto è meglio di no, dimenticavo che sei a dieta!”. E ancora: “Halloween è la festa dei mostri… beh, allora è la tua serata: buon divertimento”. Infine, una proposta ad hoc per il proprio fidanzato: “Sono una strega, sono una pazza, se non mi ami prendo la mazza… Buon Halloween”.

Halloween 2021, frasi auguri: le migliori per bambini e adulti

Continuiamo la carrellata di frasi di auguri per Halloween 2021 con qualche opzione dedicata ai più piccoli. Esistono, infatti, tante filastrocche sulla festa dei mostri che i bambini possono imparare e recitare in questa occasione. “Per le strade questa notte/ ci son streghe, zucche e mostri:/ vedi solo facce brutte/ pronte a far brutti disastri./ Ci son scheletri e vampiri/ con parruche sulla testa/ e dovunque tu ti giri/ vedi solo una gran festa./ Son ragazzi mascherati,/ sono in cerca di un dolcetto:/ “Niente dolci prelibati?/ ecco pronto uno scherzetto!”, questa una delle tante.

Gli adulti che vogliono rendere poetica questa celebrazione, invece, possono affidarsi a qualche citazione tratta da film e libri da brividi. Il re dell’horror per eccellenza, in tal senso, è Stephen King. “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo”, scrive.



