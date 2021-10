Buon Halloween 2021, frasi d’auguri/ Esempi speciali da film, serie tv e canzoni

Continua il conto alla rovescia in vista di Halloween 2021, e anche oggi siamo qui a riportarvi alcuni esempi di frase d’auguri per la notte del 31 ottobre, ormai imminente. Molti coloro che si scambieranno i messaggi via WhatsApp o Facebook, o magari che posteranno foto e video a tema sui vari social, e se per caso foste alla ricerca di alcuni esempi originali, questo potrebbe essere il posto per voi. In questo focus ci vogliamo soffermare sulle frase d’auguri a tema Halloween prese dai film e dalle serie tv, a cominciare da questa citazione direttamente dalla serie tv horror più famosa di tutti i tempi, leggasi The Walking Dead: “La morte è la morte. C’è sempre stata. Che sia per un attacco di cuore, cancro o uno zombie. Che differenza c’è?”.

Se siete degli amanti dei film horror non potete non aver visto la saga di Saw e l’Enigmista, e probabilmente questa frase vi ricorderà qualcosa: “Salve signori, fino ad ora avete giocato con le vite degli altri, ora farete un gioco per la vostra vita”. Spazio ad una frase di Cowboy Bebop, serie tv animata firmata Netflix: “Halloween è l’unico giono dell’anno in cui un’anima del purgatorio può essere liberata: se prega a sufficienza finalmente può accedere al paradiso”. Fra serie tv e film non poteva mancare anche una citazione di colui che ha ispirato un genere, leggasi William Shakespeare: “Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’infeno stesso alita il contagio su questo mondo”. Concludiamo questo focus con la mitica “Sono il lupo cattivo!”, del capolavoro di Kubrick, Shining.

BUON HALLOWEEN 2021, FRASI D’AUGURI: PENSIERI PRESI DIRETTAMENTE DALLE CANZONI

Halloween 2021 è sempre più imminente, fervono i preparativi e nel contempo sul web è scattata la ricerca alle frasi d’auguri perfette, quelle più belle ed originali. In questo spazio, a riguardo, vogliamo segnalarvi alcune frasi prese direttamente da canzoni famosi, a cominciare dall’intro del brano che ha venduto di più nella storia della musica, la mitica Thriller di Michael Jackson: “È quasi mezzanotte e qualcosa di malvagio si aggira nel buio”.

Spazio quindi ad un altro classico della musica ‘horror’, ovvero, Highway to Hell degli Acdc: “Sono sull’autostrada per l’Inferno – canta la canzone, icona della musica rock – non ci sono segnali di stop o limiti di velocità, nessuno riuscirà a farmi rallentare”. Continuiamo con un altro esempio, leggasi un brano di Neil Young, My My, Hey Hey: “E’ meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente”. Un altro classico che si sposa alla perfezione con Halloween e November Rain, dei Guns’n’Roses: “E’ difficile portare una candela nella fredda pioggia di Novembre”. Infine spazio al brano Lullaby dei Cure: “L’uomo ragno arriva su gambe di zucchero filato, lentamente, attraverso l’ombra del sole calante”.

