Buon Halloween 2021, frasi d’auguri/ Fra film da non perdere e tweet ironici

Continua il conto alla rovescia della redazione de IlSussidiario.net ad Halloween 2021. Ormai manca meno di una settimana a quella che viene definita la notte più spaventosa dell’anno. Fervono i preparativi, si cercano i costumi e le frasi d’auguri più originali da mandare via web, e nel contempo, molti stanno preparando una serie di film da gustarsi nei prossimi giorni, magari proprio la notte a cavallo fra domenica e lunedì, per un Halloween “casalingo” ma restando comunque in tema. Ovviamente la cinematografia è piena di pellicole horror, a cominciare dal franchise “Halloween”, di cui l’ultimo capitolo al cinema in questi giorni.

URAGANO MEDICANE IN SICILIA/ Cambiamento climatico o "un caso"? Ecco cosa aspettarci

Se invece voleste puntare su altro, come dimenticare il recente remake di IT, sia il primo quanto il secondo capitolo, ma anche Doctor Sleep, seguito di Shining, e ancora, Saw Legacy, l’ultimo periodo della famosa saga horror iniziata nel 2004, quindi la Vedeva Winchester, o anche Possession, l’appartamento del diavolo. Ovviamente non possono mancare i grandi classici come L’esercista, Profondo Rosso, il primo Shining, Venerdì 13 e Non aprite quella porta. Tra l’altro da queste pellicole si possono prendere tanti spunti per frasi d’auguri originali da spedire ai proprio conoscenti proprio in occasione del prossimo Halloween 2021.

CAMILLA, MORTA DI VACCINO/ La sorella e quel dolore che ha bisogno di sapere chi può abbracciarlo

BUON HALLOWEEN 2021, LE FRASI D’AUGURI PIU’ DIVERTENTI

Per la festa di Halloween 2021, abbiamo scelto per voi alcune frasi simpatiche e divertenti, prese direttamente da Twitter. Il social del cinguettio è spesso e volentieri una bibbia da cui attingere qualsiasi cosa, e anche in occasione della notte più spaventosa dell’anno ci viene in aiuto. I post sull’argomento sono tantissimi, come ad esempio questo firmato Masse78, noto influencer del social: “Halloween: Festa degli zombie e dei morti viventi. Praticamente è la festa di noi, quando c’alziamo dal letto ogni mattina”.

Frosinone, trova ladri in casa e ne uccide uno/ Tabaccaio: "Mi ha puntato pistola"

Così invece ilmarziano1, sempre via Twitter: “Non per vantarmi ma io portavo le occhiaie molto prima che in Italia si festeggiasse Halloween”. Quindi di nuovo Masse78: “Un anno è composto da quattro stagioni: -Cosa fai a Pasqua? -Cosa fai a Ferragosto?-Cosa fai ad Halloween? -Cosa fai a Capodanno?”. Infine il pensiero di un anonimo, secondo cui dopo Halloween è tutto un turbinio di emozioni che porta dritto all’estate: “Oggi è il 31 ottobre cioè Halloween, cioè Novembre, cioè Dicembre, cioè Natale, cioè 2021 cioè tra poco arriva l’estate. Per altre frasi d’auguri su Halloween 2021 appuntamento al prossimo aggiornamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA