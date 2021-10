Buon Halloween 2021, frasi d’auguri/ Pensieri originali con la zucca protagonista

E’ giovedì 28 ottobre e siamo ormai ad un passo dalla notte del 31 ottobre 2021, quando arriverà Halloween e quando milioni di italiani si scambieranno frasi d’auguri via WhatsApp e social. Oggi vogliamo concentrarci in particolare sui pensieri più originali del web con oggetto uno dei grandi simboli di questa festa, se non forse l’unico indiscusso, ovvero, la zucca. Tantissime le frasi su questo gustoso e dolce ortaggio, come ad esempio questa poesia di Alessandro Parronchi, dal titolo Totem: “Ed ora ch’è notte /vengono le bambine con la solita zucca /da scavare e intagliare e metter sul cancello /con dentro una candela”.

Passiamo a questo breve racconto di Ray Bradbury, ed esempio molto utile in particolare per un post su Instagram o Twitter, una didascalia allegata magari ad uno scatto a tema: “Tutti sapevano che il vento, quella sera, era un vento insolito; anche l’oscurità era insolita perché era Halloween, la vigilia di Ognissanti, tutto pareva tagliato in un morbido velluto nero, dorato, arancione. Il fumo si arricciolava fuori da mille camini come i pennacchi di un corteo funebre. Dalle cucine esalava il profumo delle zucche; quelle svuotate della polpa e quelle che cuocevano dentro il forno”.

FRASI D’AUGURI DI BUON HALLOWEEN A TEMA ZUCCA: “SOLO IL COLTELLO SA…”

Fra le tanti frasi d’auguri per Halloween 2021 a tema zucca anche quest’altro breve racconto dal titolo Slaying Dragons, di Richelle E. Goodrich: “Jack-o-Lantern mi segue, con gli occhi come fessure luminose. I suoi denti gialli che ghignano maligni. Io disprezzo il la sua risata fragorosa. Ma riderò io per ultima quando sarà passato Halloween. Questo re delle zucche io taglierò a metà, per farci una torta per due!”.

Ovviamente non mancano anche i pensieri più spensierati e divertenti, a cominciare da questo detto popolare: “Quando i gatti si aggirano furtivamente e le zucche scintillano possa la fortuna essere con te ad Halloween”. Una rima popolare anglosassone invece recita: “Pumpkins spice and everything is nice”. Infine chiudiamo questa carrellata di frasi d’auguri per Halloween “zuccose” con questa frase di Simone Schwarz-Bart: “Solo il coltello sa cosa succede nel cuore di una zucca”. Appuntamento a fra poco per un nuovo aggiornamento con altre originali frasi d’auguri su Halloween 2021.

