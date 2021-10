Buon Halloween 2021, frasi d’auguri/ Tre filastrocche simpatiche per i nostri bambini

Fra le tante frasi d’auguri in vista dell’imminente Halloween 2021, abbiamo selezionato per voi alcuni pensieri dedicati ai più piccoli, ai nostri amati bambini. In particolare abbiamo voluto attingere dalla rete scegliendo tre filastrocche brevi, che magari potreste insegnare ai vostri figli per rendere più magico questo Halloween. Partiamo da questo lavoro di Jolanda Restano dal titolo ‘Halloween Halloween’: “Halloween Halloween stregato, coi tuoi fantasmi dal passato, con le tue streghe impertinenti ed i tuoi mostri stravaganti. In questa notte di paura fantasmagorica avventura facciamo festa mascherati, mangiamo dolci prelibati!”.

Spazio quindi ad un’altra filastrocca adatta per la notte del 31 dicembre con tema centrale le streghe. Si chiama ‘Ghiga e Ghega sono maghe’, ed è stata scritta da Roberto Piumini: “Ghiga e Ghega sono maghe, son megere con le rughe o, la gente dice, streghe. Fanno gesti, pappe grigie, purghe, gemiti e magie, piogge gelide o roghi, velenosi sughi ed aghi: basta solo che le paghi”, quasi uno scioglilingua. Infine un’altra filastrocca sempre di Jolanda Restano, dal titolo ‘Una zucca fluorescente’: “Ride e scherza allegramente, un fantasma bianco e spaventoso danza sotto un albero frondoso, cade sotto un camino e puf! Nero e fumoso diventò. Uno scheletro sgarbato chiede dolci a tutto fiato, dicendo: “ah! ah! Ah!” Prende dolci a quantità”.

BUON HALLOWEEN 2021, AUGURI E FRASI: FRA FILASTROCCHE E CITAZIONI

Sono molte le citazioni famose che si possono utilizzare come frasi d’auguri per Halloween 2021, festa che ricordiamo, cadrà ormai fra poche ore. La nostra redazione, a riguardo, ne ha voluto raccogliere per voi 5, decisamente da brividi, a cominciare da questa firmata da Stephen King, lo scrittore dell’orrore più famoso di tutti i tempi: “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità”. Una frase che ti lascia diverse domande è anche quella attribuita al grande Edgar Allan Poe, altro maestro della penna: “Non credere a niente di quello che senti, e solo alla metà di ciò che vedi”.

Anche Mark Twain si può tirare in ballo per questa occasione speciale: “Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno”. Proseguiamo con Joseph Conrad, che parlando un giorno della luna disse: “Stasera c’è qualcosa di inquietante nella luce della luna; ha tutta la mancanza di passione di un’anima senza corpo, e qualcosa del suo inconcepibile mistero”. Infine spazio ad Emily Dickinson e alle sue parole sul cervello umano: “Non è necessario essere una camera per essere infestati. Non c’è bisogno di essere una casa. Il cervello ha corridoi che superano il luogo materiale”.



