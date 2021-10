Buon Halloween 2021, le frasi d’auguri/ Gli esempi più spaventosi a tema horror

Mancano ormai solo 24 ore alla notte più spaventosa del 2021, e non potevamo che non riferirci ad Halloween. Ormai tutti sono pronti per la grande festa, e nel contempo, sono tanti coloro che stanno già cercando le frasi d’auguri più ad effetto da spedire ai propri amici e famigliari via WhatsApp, ma anche da postare sui social, allegate ad una bella foto. In questo focus vogliamo concentrarci in particolare sulle frasi d’auguri di Halloween 2021 più paurose, del resto il tema della paura calza a pennello con questa giornata. Partiamo da George Carlin: “Ci sono notti in cui i lupi stanno in silenzio e solo la luna ulula”. Sir Arthur Conan Doyle invece un giorno scrisse: “E’ una notte di terrore che risveglia ogni vampiro, una notte di rumore da far togliere il respiro. Dove non c’è immaginazione non c’è orrore”.

Spazio ad un pensiero di Nicholas Gordon: “Halloween avvolge la paura nell’innocenza, come se fosse un dolce leggermente acidulo. Lascia che il terrore, quindi, si trasformi in una delizia”. Continuiamo con lo scrittore horror più famoso al mondo, Stephen King: “Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità”.

BUON HALLOWEEN 2021, LE FRASI D’AUGURI: TANTI ESEMPI PER WHATSAPP E I SOCIAL

Fra le tanti frasi d’auguri per Halloween 2021 a tema horror, anche questa mini filastrocca: “Halloween è una notte di terrore che risveglia ogni vampiro, una notte di rumore da far togliere il respiro. L’aria è bollente, la notte è scura, la danza della streghe non porterà fortuna”. Spazio ad una massima di Jean Baudrillard, noto sociologo francese: “Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti”.

Continuiamo con Bill Watterson: “Se la notte è nera, è perché nulla possa distrarci dai nostri incubi”. Infine fra le tante frasi d’auguri per Halloween 2021 pubblicate sul web, anche quest’altra filastrocca: “Malocchio e gatti neri, malefici misteri il grido di un bambino bruciato nel camino nell’occhio di una strega, il diavolo s’annega e spunta fuori l’ombra: l’ombra della strega! La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti: è la notte delle streghe!”.



