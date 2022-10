Buon Halloween 2022/ Frasi d’auguri e pensieri WhatsApp: zucche protagoniste

È martedì 25 ottobre e ci stiamo avvicinando ad ampie falcate al momento in cui si dovranno rivolgere i propri auguri di buon Halloween 2022 ai contatti della propria rubrica o, perlomeno, a quelli più stretti. La notte del 31 ottobre, infatti, regala un’atmosfera magica, soprattutto nella tradizione anglosassone, affermatasi con prepotenza negli ultimi anni anche nel nostro Paese. E voi, avete già pensato alle dediche da rivolgere? In caso di risposta negativa, noi de “IlSussidiario.net” ci permettiamo di fornirvi alcuni spunti, nella speranza che possano rivelarsi utili e incontrare le vostre esigenze.

Negli auguri di buon Halloween 2022 è immancabile il riferimento alla zucca, emblema per antonomasia di questa ricorrenza. Partiamo dalla poesia “Totem” di Alessandro Parronchi, che recita: “Ed ora ch’è notte/ vengono le bambine con la solita zucca/ da scavare e intagliare e metter sul cancello/ con dentro una candela”. Nel racconto “Slaying Dragons”, di Richelle E. Goodrich, leggiamo: “Jack-o-Lantern mi segue, con gli occhi come fessure luminose. I suoi denti gialli che ghignano maligni. Io disprezzo la sua risata fragorosa. Ma riderò io per ultima quando sarà passato Halloween. Questo re delle zucche io taglierò a metà, per farci una torta per due!”.

AUGURI BUON HALLOWEEN 2022: “FESTA MAGICA E MISTERIOSA…”

Tra gli altri auguri di buon Halloween 2022, campeggiano anche alcune filastrocche a tema, come la seguente: “Mescola, mescola nel pentolone tutti gli ingredienti che dice lo stregone. Un bicchiere di allegria, un cucchiaio di magia, un pizzico di scherzetti e i profumini saranno perfetti. La notte di Halloween ti aspetta, che ne dici di questa deliziosa zuppetta?”. E, ancora: “Streghe, vampiri e pipistrelli, alzatevi in volo e ne vedremo delle belle, nella notte che verrà il buio vi accompagnerà e la festa di Halloween misteriosa sarà!”.

Jean Paul Malfatti ha scritto, invece: "Halloween. Festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l'orrore diventano gioia e divertimento". Infine, riportiamo il pensiero di Jean Baudrillard: "Non c'è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti".











