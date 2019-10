Buon Halloween festa 2019: frasi e auguri/ Leggende, realtà e i no della Chiesa

FESTA DI HALLOWEEN 2019

Il popolo italiano si divide e non per questioni politiche o di sport ma per la Festa di Halloween che va in scena oggi in tutto il mondo e, soprattutto, in America. Case decorate ad arte, dolcetti, scherzetti e feste per adulti e bambini, tutti sono pronti per la notte che alcuni paragonano al Carnevale mentre altri la mettono al bando come una sorta di momento buio e oscuro “che allontana dalla luce della Fede, di Dio” e del nostro stesso essere italiani. In America la stagione delle feste si apre proprio con la notte delle streghe, con maschere e costumi per mettere insieme il momento più bizzarro dell’anno, e in Italia? Alcuni hanno già pensato bene di usare i social e whatsapp per gli auguri per Halloween mentre altri pensano bene di usare questa festa e le sue maschere per punzecchiare parenti e amici al grido di “puoi essere te stesso stasera” oppure “Truccati di meno stasera, fai finta di indossare una maschera” ma altri sono pronti a mascherarsi per la gara di dolcetti, ma chi la spunterà?

LE ORIGINI DELLA FESTA DI HALLOWEEN

La giornata è destinata a dividere gli italiani soprattutto per via di una serie di no alla festa di Halloween 2019 (e non solo) da parte della Chiesa. In realtà per alcuni la festa è legata proprio all’antica Roma e, ancor più precisamente, ad una festa dedicata alla dea romana Pomona o alla “festa dei defunti” nota come Parentalia, altri ancora sono pronti a sottolineare che si tratti invece di una festa celtica, dello Samhain, legata alla “fine dell’estate”, in cui proprio le zucche venivano intagliate insieme a rape e altri ortaggi proprio per scacciare gli spiriti ritenuti malvagi. E l’Italia? La Chiesa è ancora pronta a sottolineare il fatto che l’unica festa riconosciuta sia quella di domani, ovvero quella di Ognissanti, ma alcuni esperti sono pronti a scommettere che proprio questa festa cristiana sia stata fissata l’1 novembre per una sorta di continuità tra la festa cristiana e il rito pagano. Tutti contenti? Sicuramente no ma quelli che ne giovano sono sicuramente i bambini che possono dividersi tra feste a tema horror e quelle a tema religioso dove, in entrambi i casi, le caramelle non mancheranno.

FESTA DI HALLOWEEN IN AMERICA

Chi ha fatto sua questa festa e l’ha resa qualcosa di grande (anche a livello di giro di denaro) sono gli americani. Villette a schiera addobbate per l’occasione, feste in giro per i locali e vip pronti a fare la fila per red carpet di feste in cui l’unica parola d’ordine è travestimento. Il consumismo in questi giorni negli Stati Uniti si spreca regalando a tutti un ottimo pretesto per acquisto di vestiti, addobbi, zucche da decorare e dolci da mangiare. E in Italia? Anno dopo anno la mania sta travolgendo anche gli italiani che, magari, non festeggiano in casa ma prendono d’assalto i locali, soprattutto quelli in cui anche i bambini possono divertirsi, e i parchi di divertimento che quest’anno hanno messo insieme una serie di feste ed eventi. In Americana si parla di migliaia di dollari bruciati in questi giorni e per questa festa, e in Italia? Lo scopriremo nei prossimi giorni quando i numeri saranno rivelati.



